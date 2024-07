Samsung con il suo Galaxy Ring sta facendo sperare molti appassionati del marchio e la speranza e di vederlo ufficialmente al Galaxy Unpacked del 10 luglio. Per Samsung questo è il primo dispositivo realizzato a forma di anello, per cui l’ aspettativa è alta anche perché il modello potrebbe cambiare le sorti del mercato globale. La cosa importante dunque è quella di vederlo per la prima volta dal vivo dato che per adesso è stato presentato solo sotto forma di immagini presentate da Samsung stessa.

L’ anello smart di Samsung è molto innovativo poiché racchiude alcune funzioni che potrebbero migliorare la vita degli utenti; infatti è in grado di monitorare alcuni dei parametri vitali in modo da offrire una visione chiara dell’ insieme. Il fatto di realizzare un anello in grado di monitorare questi parametri dimostra quanto Samsung sta cercando di trovare un elemento che possa far crescere la sua società anche distaccandosi dai semplici smartphone e creando un nuovo elemento diverso dagli altri.

Samsung, ecco alcune delle funzioni del Galaxy Ring

Le funzioni che sono state scoperte analizzando il codice dell’ applicazione, Samsung Health, riguardano delle funzionalità dedicate alla salute e al benessere fisico della persona. Una funzione riguarda lo studio e il rilevamento dello stress, ma anche la frequenza cardiaca rilevata sempre tramite l’ anello; inoltre sarà in grado anche di misurare la temperatura della pelle. Per quanto riguarda la funzione russamento, il rilevamento dovrà essere affiancato ad uno smartphone poiché dovrà confrontare i suoni dell’ ambiente con quelli dello smart ring. Una caratteristica innovativa riguarda la ricarica che sarà all’ interno della custodia realizzata appositamente per l’ anello. L’ autonomia stimata per il Galaxy Ring è di oltre una settimana in modo da poterlo utilizzare senza ricaricarlo continuamente.

Questo dispositivo sarà in grado di garantire quella novità che serviva a Samsung per sollevare di più l’ azienda anche perché potrà fare molta concorrenza con le altre case produttrici.