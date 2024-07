Oukitel lancia C50, WP39 e WP50: specifiche tecniche e prezzi

Oukitel da diversi anni si è affermata come produttore specializzato ed affidabile di dispositivi mobile, con l’integrazione di tecnologie avanzate all’interno degli smartphone, mantenendo elevata la qualità, per soddisfare le crescenti esigenze della community. Oggi ufficializza il lancio di tre nuovi dispositivi: C50, WP39 e WP50, tutti caratterizzati dalla presenza del chipset Dimensity 5G di MediaTek, ma mantenendo prezzi decisamente convenienti, senza perdite in termini di prestazioni generali.

Oukitel C50 – smartphone 5G dal grande schermo

Oukitel C50 è uno smartphone estremamente sottile, ha infatti uno spessore di soli 8,9 millimetri, il che facilita la trasportabilità del prodotto stesso, con ampio display da 6,8 pollici di diagonale. Sotto il cofano è possibile trovare 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (con possibilità di espandere la RAM fino a 24GB e la ROM fino a 1TB), processore MediaTek Dimensity con prestazioni più che fluide e reattive. Il sistema operativo Android 14 va a completare l’esperienza, con crittografia completa dei dati per migliorare la sicurezza delle informazioni.

Il prodotto può essere acquistato sul sito ufficiale al prezzo di listino di 189,99 euro, coloro che applicheranno il codice tecnoandroid8, potranno godere di una riduzione aggiuntiva dell’8.

Oukitel WP39 – smartphone rugged 5G ultrasottile

La caratteristica principale di Oukitel WP39 è sicuramente la sua batteria, un fantastico componente da 11’000mAh alimentato da celle ATL Premium, che può garantire fino a 60 giorni di standby e 75 ore di conversazione. Il tutto concentrato in un design estremamente sottile, pari a soli 14,99 millimetri, diventando il perfetto compagno di viaggio per uomini di affari, o utenti che vogliono comodità e robustezza sullo stesso livello.

Il suo prezzo di listino è di soli 284,99 euro, acquistabile sul sito ufficiale, con la possibilità di aggiungere un 8% di sconto nel momento in cui si applicherà il codice tecnoandroid8, sempre sul sito ufficiale.

Oukitel WP50 – smartphone rugged sottile e resistente

Oukitel WP50 offre un design elegante, ma allo stesso tempo uno spessore estremamente ridotto, pari a soli 12mm, mantenendo la presa salda ed ergonomica. La batteria ha una durata a dir poco impressionante, può raggiungere fino a 35 giorni in standby e 44 ore in conversazione, rendendo il dispositivo adatto all’utilizzo quotidiano, ma anche a coloro che lo vorranno utilizzare in ambienti di lavoro esigenti.

In vendita esattamente alla stessa cifra del precedente, lo smartphone in questione viene commercializzato a 284,99 euro, con possibilità di aggiungere, tramite il sito ufficiale, uno sconto dell’8% con il codice tecnoandroid8.