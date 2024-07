Philips OneBlade Pro è un rasoio regolabarba di qualità, un prodotto che in tantissimi vogliono acquistare proprio per avere la certezza di poter godere di una rasatura quasi perfetta, senza essere comunque costretti ad investire cifre di denaro particolarmente elevate.

Il modello attualmente in promozione prevede la possibilità di trovare inclusi in confezione anche una serie di accessori da non perdere: 1 lama 360 con 14 impostazioni di lunghezza, così da risultare molto più versatile del normale, 1 kit body, utilissimo per la rasatura del corpo, non solo del viso, passando per il supporto di ricarica, dove posizionare il prodotto mentre lo state ricaricando, per terminare con una custodia da viaggio in ecopelle, rigida e resistente ad ogni tipologia di urto (il modello è QP6651/30).

Philips OneBlade Pro 360: lo sconto Amazon da non perdere

Il prezzo consigliato di questo prodotto sarebbe di 109 euro, recentemente aveva raggiunto una quota di soli 85,99 euro, ma oggi Amazon ha voluto compiere uno sforzo ulteriore, puntando fortissimo sulla riduzione di un altro 19%, fino a raggiungere solamente 69,99 euro. Per effettuare l’ordine collegatevi subito qui.

Come era lecito immaginarsi, il Philips OneBlade Pro 360 può facilmente esser utilizzato lontano dalla corrente, data la presenza di una batteria integrata direttamente nel suo corpo, ed è anche idrorepellente, ciò sta a significare che può essere tranquillamente utilizzato sulle pelli bagnate o anche sotto l’acqua (ad esempio in doccia), per poi venire lavato facilmente sotto l’acqua corrente. Una versatilità non da pochi, grazie ad una impugnatura ergonomica e antiscivolo, impreziosita dalla presenza di un piccolo display nella parte anteriore, sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato, e dove si trova anche l’unico pulsante fisico, utile per l’accensione/spegnimento dello stesso dispositivo durante le varie sessioni di utilizzo.