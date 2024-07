TIM ha recentemente ceduto NetCo a Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) per 22miliardi di euro. Tale decisione rappresenta un passo strategico significativo per la telco italiana. Suddetta mossa si inserisce in un piano più ampio di ristrutturazione e focalizzazione delle attività aziendali. Nel dettaglio, FiberCop – la società controllata da TIM con una quota del 58% – ha completato l’assorbimento delle attività wholesale e dell’infrastruttura di rete fissa dell’ex monopolista. Successivamente, è stata acquisita interamente da Optics BidCo, una società sotto il controllo di KKR.

La transazione ha avuto un impatto rilevante sulla struttura e sull’organico di TIM, riducendo il numero di dipendenti da 37.065 a 17.281. L’operazione consente inoltre all’operatore di ridurre significativamente il proprio indebitamento finanziario. Si prevede infatti un deleverage – ovvero una diminuzione del livello di indebitamento – di 14,2miliardi di euro lordi, che scendono a 13,8miliardi netti considerando i costi di separazione stimati in 400milioni.

TIM cede NetCo e stipula un nuovo accordo

Per regolare i rapporti post–cessione, le due aziende hanno stipulato un Master Service Agreement (MSA) di durata quindicennale, rinnovabile per ulteriori 15anni. Tale accordo garantirà una continuità operativa e una collaborazione strutturata tra le due entità. Inoltre, permetterà a TIM di mantenere un ruolo centrale nel mercato italiano.

Pietro Labriola, Amministratore Delegato, ha sottolineato l’importanza strategica di tale operazione. La cessione permetta a TIM di allineare la gestione ordinaria con soluzioni industriali e finanziarie innovative. Ciò pone le basi per affrontare con successo le sfide future. La transazione segna un nuovo inizio, realizzato rispettando tutti gli obiettivi e le tempistiche annunciate, e mira a rafforzare la fiducia di dipendenti, clienti e azionisti.

La decisione di separare l’infrastruttura dai servizi pone TIM all’avanguardia in Europa, garantendo uno sviluppo rapido e sostenibile dell’infrastruttura stessa. Ciò permette all’operatore di rimanere l’operatore di riferimento in Italia, offrendo servizi innovativi sia nel segmento fisso che mobile, a beneficio di famiglie, Pubblica Amministrazione e imprese.

Con una struttura finanziaria più solida e un focus rinnovato sulle componenti industriali e commerciali, TIM è posizionata per competere efficacemente nel mercato delle telecomunicazioni, mantenendo un ruolo preminente e continuando a innovare nell’offerta di servizi ai propri utenti.