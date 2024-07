Negli ultimi tempi gli operatori virtuali italiani hanno deciso di ampliare il loro range di offerte introducendo una nuova possibilità di scelta, stiamo parlando dell’introduzione della connettività 5G, da un paio di settimane infatti tutti i maggiori operatori stanno sbloccando la nuova connessione di ultima generazione, per mantenere i propri cataloghi competitivi nel mercato.

Di conseguenza, tutti i vari operatori stanno aggiornando i propri cataloghi con nuove offerte che includono la connettività di ultima generazione, in modo da mantenere la propria offerta al passo con i tempi e in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di clienti.

Ovviamente tra i vari operatori rientra anche 1Mobile, quest’ultimo ha infatti introdotto due importanti promozioni che includono il 5G nelle caratteristiche offerte dal cliente, scopriamo insieme di quali promo si tratta e che cosa offrono.

Due promo con il 5G incluso

Speed 5G 120: garantisce al cliente 120Gb di traffico dati in 5G, 50 SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, se si effettua la portabilità in favore di 1Mobile da un altro operatore il primo rinnovo sarà gratuito, il costo è 7,90 euro al mese. Speed 5G 200: l’offerta più corposa garantisce 200Gb di traffico dati in 5G, 50 SMS e minuti illimitati verso tutti, anche in questo caso se si ha effettuato la portabilità in favore di 1Mobile il primo rinnovo sarà gratis, il costo è di 9,90 euro al mese.

Senza alcun dubbio, si tratta di due promozioni decisamente convenienti dal momento che garantiscono tantissimi giga ad un costo decisamente accessibile e soprattutto hanno il primo mese di rinnovo gratuito se si effettua la portabilità, una caratteristica che decisamente pochi operatori offrono ai loro clienti.

Se siete interessati di conseguenza affrettatevi ed effettuate la portabilità del numero nel caso non siate clienti dell’operatore rosso, ciò non toglie che queste offerte sono comunque valide per tutti coloro che sono anche già clienti di 1Mobile.