Oukitel è una realtà molto conosciuta nel mondo, per quanto riguarda la produzione di dispositivi rugged, tra cui troviamo chiaramente smartphone e tablet, ad affiancare il lancio del nuovo rugged più sottile al mondo, il WP35 di cui vi abbiamo parlato in questi giorni, l’azienda ha deciso di lanciare una serie di sconti molto interessanti che è possibile cogliere direttamente sul sito ufficiale.

Quanti di noi non vorrebbero un tablet rugged? Oukitel ha cercato di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori mettendo a disposizione l’Oukitel RT8, tablet con display da 11 pollici di diagonale e risoluzione 2K (capace di raggiungere una luminosità massima di 500 nit), impreziosito da processore MediaTek Helio G99, ma soprattutto una batteria da 20000mAh, che a conti fatti può garantire fino a 90 giorni di standby.

Il prodotto può essere acquistato a questo link sul sito ufficiale, con uno sconto dell’8% solo con l’inserimento del codice tecnoandroid nella pagina di riepilogo dell’ordine. Riduzione applicata sul prezzo di listino di 299 euro.

Oukitel: gli sconti proseguono

Il secondo prodotto di cui vi parliamo è senza dubbio Oukitel WP33 Pro, uno smartphone rugged che è impreziosito da alcune specifiche di alto livello. Tra queste annoveriamo in primis la connettività 5G, garantita dal processore MediaTek Dimensity 6100+, con una batteria da 22000mAh, anch’essa in grado di promettere un utilizzo sul lungo periodo, per finire con ovviamente tutta la protezione agli urti, gli schizzi, le immersioni e le cadute, che solo un rugged è in grado di offrire.

L’acquisto può essere completato sul sito ufficiale di Oukitel, al seguente link, con uno sconto speciale dell’8% con l’inserimento del codice tecnoandroid. La riduzione, come nel caso precedente, verrà applicata direttamente al prezzo di listino di 329,99 euro. Entrambi i prodotti sono spediti dall’Europa, dal magazzino più vicino all’indirizzo di consegna, in questo modo si avrà la certezza di non dover pagare tasse di importazione o dazi particolari.