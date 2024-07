Motorola Edge 50 Ultra è lo smartphone del momento, un top di gamma a tutto tondo che riesce a differenziarsi dalla media, proprio per l’eccellente rapporto qualità/prezzo che mette a disposizione dei singoli consumatori, oltre ad una esperienza praticamente android stock, con anche tanti anni di aggiornamenti effettivamente promessi dall’azienda.

Le dimensioni del dispositivo rientrano alla perfezione nella media, raggiungendo 161 x 72,4 x 8,59 millimetri, con un peso che si aggira attorno ai 197 grammi. Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con GPU Adreno 735, 16GB di RAM e 1TB di memoria interna, ricordando che quest’ultima non può in nessun modo essere incrementata con l’ausilio di una microSD.

Motorola Edge 50 Ultra: sconto pazzesco solo oggi

Prezzo in caduta libera per l’acquisto di Motorola Edge 50 Ultra, lo smartphone viene oggi scontato di poco più di 200 euro, riuscendo in questo modo ad avvicinare sempre più utenti all’acquisto. Il suo prezzo di listino era di 999 euro, ma approfittando delle ottime occasioni messe a disposizione, ecco arrivare il valore finale di soli 789 euro, con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative. Se volete acquistarlo, premete qui.

La batteria è un componente da 4500mAh, più che sufficiente per soddisfare le esigenze della maggior parte dei consumatori, alla ricerca di una autonomia che gli permetta di utilizzare lo smartphone per lunghe giornate, prima di ricorrere alla presa a muro, e sfruttare nello stesso momento anche la ricarica rapida a 125W. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è sicuramente il pannello, un bellissimo pOLED da 6,67 pollici che può raggiungere una risoluzione elevata, e soprattutto un refresh rate di 144Hz, così da poter godere del massimo livello dei contenuti e delle funzionalità.