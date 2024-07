Le smart TV stanno lentamente diminuendo il proprio prezzo, tanto da arrivare ad essere decisamente più economiche in confronto ai tanti altri prodotti sul mercato, basti pensare all’attuale promozione attiva su Amazon, dove è possibile acquistare una smart TV OLED di Samsung, con uno sconto addirittura di 800 euro sul valore iniziale di listino.

Il modello oggetto dell’articolo è QE65S85DAEXZT, trattasi di una smart TV da 65 pollici di diagonale, con tecnologia OLED di alta qualità, che permette di raggiungere una risoluzione massima in 4K, e di affidarsi interamente all’intelligenza artificiale per la gestione della maggior parte delle funzioni, appoggiandosi anche all’ultimo processore NQ4 AI Gen2. Il prodotto è perfettamente compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione, chiamato DVB-T2, oltre ad essere in grado di garantire audio di qualità con Q-Symphony & Dolby Atmos.

Samsung Smart TV OLED: il suo prezzo è futuristico

La smart TV di casa Samsung è davvero una delle più economiche tra quelle in circolazione, oggi l’utente si ritrova a poter spendere una cifra decisamente più bassa del normale: se inizialmente l’ordine era di 2499 euro, al giorno d’oggi sarà possibile investire solamente 1699 euro, con uno sconto del 32%. Collegatevi qui per l’acquisto.

Le dimensioni del dispositivo sono tutt’altro che impossibili, infatti raggiunge 144,7 x 26,3 x 89,8 centimetri, con i piedini posti ai lati, verso gli spigoli per intenderci, così da essere sicuri di garantire il corretto posizionamento praticamente su ogni superficie. L’audio surround 3D, con OTS Lite, viene sincronizzato direttamente con l’azione per garantire una esperienza immersiva, mentre Q-Symphony, di cui vi abbiamo parlato in precedenza, è utile per creare e gestire la perfetta armonia tra la soundbar e gli altoparlanti fisici che sono integrati direttamente all’interno del televisore stesso.