Geely: nuove batterie LFP con Aegis Short Blade da 1milione di Km

Geely ha annunciato l’introduzione di nuove batterie LFP, le Aegis Short Blade. Questa tecnologia sensazionale promette di cambiare per sempre il nostro uso delle auto elettriche grazie a innovazioni importantissime che vanno a modificare ogni loro aspetto, dalla sicurezza all’autonomia.

La nuova batteria LFP di Geely ha una densità energetica di 192 Wh/kg, il ché permette una durata operativa di 3.500 cicli. A quanto equivalgono? Ad un uso esteso per un milione di chilometri. Tale risultato così straordinario è stato raggiunto grazie all’incorporazione di nanotubi di carbonio, che migliorano la trasmissione degli ioni, oltre all’implementazione di additivi che ottimizzano la permeabilità del film. Questi ultimi permettendo una ricarica più rapida rispetto a tutte le altre batterie LFP esistenti.

Prestazioni di ricarica eccezionale e grande resistenza delle batterie Geely

La Aegis Short Blade è in grado di ricaricarsi dal 10% all’80% in soli 17 minuti. Come? Grazie a una carica di 1,61 °C e una media di 2,45 °C che ne va a ridurre i tempi di molto, soprattutto se si considerano i necessari precedenti 26 minuti. Le batterie dimostrano prestazioni superiori anche in condizioni di bassa temperatura, mantenendo il 90,45% della capacità operativa a -30 ºC. Geely ha sottoposto la Aegis Short Blade a rigorosi e numerosi test di sicurezza per assicurarsi con certezza che il sistema funzionasse perfettamente in ogni aspetto.

L’industria delle auto elettriche inizialmente preferiva le batterie NCM perché tra le tante avevano una maggiore densità. Ora le batterie LFP hanno guadagnato più popolarità non solo per le prestazioni ma anche per il loro prezzo di molto inferiore. Anche altri produttori come CATL stanno lavorando sulle medesime tecnologie, consci delle loro potenzialità.

Nonostante il 20% degli italiani dichiari effettivamente di voler acquistare un’auto elettrica, molte persone rimangono indecise proprio a causa dell’autonomia e i tempi di ricarica. Le batterie Aegis Short Blade di Geely potrebbero risolvere queste problematiche e rendere tali vetture più appetibili. Il progresso nella tecnologia delle batterie attuato da queste ed altre società sicuramente porterà ad un apporto positivo a tutta la sezione delle auto elettriche aumentando la speranza che la transizione verso queste vetture ecosostenibili riesca a soddisfare i tempi previsti.