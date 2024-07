Ogni anno WhatsApp implementa nuove funzionalità, con lo scopo di rendere sempre più ottimizzata l’esperienza degli utenti.

Solitamente gli aggiornamenti dell’app di Meta portano all’integrazione di nuove funzioni davvero incredibilmente utili, spesso richieste a gran voce dagli utenti, proprio come successo con la possibilità di condividere contenuti multimediali in HD.

Quest’anno le novità sono ancora più pazzesche, poiché molte deriveranno dall’integrazione su WhatsApp dell’intelligenza artificiale, che porterà delle funzionalità mai viste prima.

Le funzioni basate sull’intelligenza artificiale in arrivo su WhatsApp sono davvero tante, ma tra le più importanti riconosciamo l’integrazione di Chatbot che utilizzeranno l’AI Per rispondere in modo esauriente ed esaustivo alle domande degli utenti, la traduzione automatica dei testi dei messaggi in lingue diverse, e la possibilità di generare immagini del tutto nuove durante le conversazioni.

A proposito della funzione che genera nuove immagini, con cui basterà descrivere il contenuto desiderato a parole, per avere un’immagine del tutto nuova, a breve avrà una specie di funzione sorella. Sto parlando della funzionalità che permetterà agli utenti di ricreare i propri selfie.

WhatsApp: in arrivo una nuova incredibile funzione basata sull’intelligenza artificiale

I colleghi di WABetaInfo parlano dell’arrivo di una nuova e incredibile funzione basata sull’intelligenza artificiale. Questa novità, “Imagine yourself as anything”, permetterà agli utenti di creare dei selfie direttamente da WhatsApp che successivamente l’AI trasformerà in immagini.

Il funzionamento è abbastanza semplice. L’utente dovrà caricare il proprio selfie e chiedere a MetaAI di essere immaginato, per avere pronte una serie di contenuti multimediali progettati a propria immagine e somiglianza.

Si tratta davvero di una funzione pazzesca, mai vista prima, che potrebbe essere incredibilmente utile, soprattutto per chi vuole mantenere un minimo di privacy non esponendosi direttamente nella foto profilo.

La novità è ancora in fase di test e non sarà disponibile prima di qualche mese. Nel frattempo su WhatsApp possiamo già vederci alcuni degli aggiornamenti più recenti che hanno apportato delle notifiche molto importanti.