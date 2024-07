Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un notebook da gaming dalla qualità superiore al normale, un prodotto che vuole offrire all’utente la possibilità di raggiungere le massime prestazioni, ad un prezzo complessivamente non troppo elevato, almeno in confronto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere.

Il modello in questione presenta un ampio display IPS WUXGA da 350 nits, quindi luminosità più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, con processore intel core i7 di dodicesima generazione (modello 12650H), ed anche una GPU dedicata, avete capito bene, è possibile fruire delle prestazioni della NVIDIA GeForce RTX3060 con 6GB di GDDR6 dedicati. La memoria interna è di 512GB, ovviamente su SSD, con anche 16GB di RAM su unico slot, ovvero non sono suddivisi in due componenti da 8GB l’una.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: che sconto assurdo su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare un notebook da gaming, in questi giorni è stata lanciata una promozione pazzesca su Amazon, che prevede la possibilità di ridurre del 44% la spesa iniziale da sostenere, così da arrivare a spendere solamente 999 euro, contro i 1799 euro previsti in fase iniziale. Il modello in questione viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, così da essere sicuri di avere coperto ogni eventuale difetto di fabbrica. Potete completare l’ordine al seguente link.

Il prodotto viene commercializzato con sistema operativo Windows 11, senza alcuna personalizzazione software rilevante, una tastiera completamente retroilluminata, a led monocromatico, ovvero non è RGB, mantenendo comunque dimensioni che potremmo definire nella media: 35,96 x 2,09 x 27,78 centimetri, ed un peso di 2,6kg. Il design non ricorda quello aggressivo dei laptop da gaming, per questo motivo rimaniamo piacevolmente soddisfatti della scelta di Lenovo, capace di rendere questo dispositivo molto più versatile del previsto.