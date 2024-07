Se sei un vero appassionato di auto sportive e ancora non hai scelto una meta per le vacanze, il Nurburgring fa proprio al caso tuo. Tra le grandi protagoniste del leggendario circuito tedesco c’è la Genesis G70.

Questa berlina di lusso coreana, dopo essere stata sottoposta a una serie di modifiche, è diventata uno dei taxi ufficiali dell’Inferno Verde. La lussuosa berlina è stata adattata con modifiche che aumentano il raffreddamento dell’impianto frenante, in particolare, grazie a dei nuovi condotti dell’aria che si estendono dal paraurti anteriore alle ruote anteriori.

Sono state installate anche delle protezioni termiche nelle linee di raffreddamento dell’olio della trasmissione. Tali modifiche sono necessarie in questa tipologia di circuiti, specialmente considerando i continui cambi di marcia lungo le 73 curve su terreno mutevole. A completare il pacchetto di aggiornamenti troviamo gli pneumatici sportivi Michelin Pilot Sport 4S.

Ma quanto costa una corsa con la Genesis G70 sul Nurburgring?

Se volete prenotare queste corse ad alta velocità ora è possibile, naturalmente costa più di una regolare corsa di 20 Km. La durata è di venti minuti, circa un minuto per chilometro percorso e costa 60 euro a persona.

Il Nurburgring non è l’unico circuito con questo tipo di esperienze, infatti, gli amanti dell’automobilismo possono godere di altri 5 circuiti aperti al pubblico in Europa. Tra questi troviamo il Red Bull Ring in Austria e sempre in Germania l’Hockenheimring. In Belgio c’è il leggendario Spa-Francorchamps, mentre in Inghilterra l’iconica Silverstone. In Italia troviamo il celebre Autodromo di Monza, noto per la sua velocità di percorrenza.

Se ci spostiamo in Arabia c’è un innovativo tracciato ideato dal famigerato progettista Hermann Tilke, noto volto della Formula 1. Questo circuito si integra nel tessuto urbano di Qiddiya e va a combinare elementi di montagne russe e tracciati automobilistici. Tornando all’esperienza unica sul Nurburgring Nordschleife, sta a te decidere se la corsa ne vale la pena o no, ma ricordati che potresti non raggiungere mai un tale livello di guida.