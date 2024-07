MG HS 2025: il SUV hybrid finalmente svelato

MG si prepara a svelare il nuovo HS 2025. Il suo innovativo SUV avrà una combinazione studiata di prestazioni avanzate con opzioni ibride all’avanguardia. L’attesa è alta, con la presentazione fissata dal 11 al 14 luglio al prestigioso Goodwood Festival of Speed 2024, un evento rinomato per gli appassionati di motori.

Il HS 2025 sarà disponibile sia in versione termica che ibrida plug-in, come confermato dallo stesso Guy Pigounakis, direttore commerciale di MG UK. La versione ibrida plug-in avrà un sistema batteria quasi raddoppiato rispetto al modello attuale, con una capacità di ben 12,8 kWh. Tale miglioramento aumenterà significativamente l’autonomia del veicolo. Ora potrà anche superare i 100 km in modalità completamente elettrica. La potenza del motore ibrido, invece, forse andrà oltre i 258 CV.

Quali saranno i prezzi? Differiranno dalle attuali MG?

La versione termica del HS 2025 potrebbe mantenere il motore 1.5 turbo da 162 CV della generazione attuale. Forse, anzi probabilmente, ci saranno aggiornamenti che andranno a migliorare l’efficienza e a ridurre i consumi di carburante. Per il prezzo invece non ci dovrebbero essere grosse modifiche. Gli esperti credono che sarà simile ai modelli ora disponibili e che la versione termica possa partire da circa 24/25.000 euro, mentre per la versione ibrida plug-in si parla di circa 35.000 euro. Per il modello ibrido plug-in potrebbero essere ancora disponibili gli incentivi auto del 2024, un vantaggio considerando che i bonus per le vetture completamente elettriche sono stati esauriti appena resi disponibili.

L’HS si conferma così come il terzo SUV più venduto del marchio MG in Europa fino ad oggi nel 2024 con 23.816 unità immatricolate da gennaio a maggio. Al primo posto troviamo invece la MG ZS con 43.035 auto vendute, seguito dalla MG 4 con 22.518 vetture. In attesa della sua presentazione ufficiale, il nuovo SUV già solletica l’interesse degli appassionati di auto ibride e del brand. La carta vincente delle società sarà, come suo solito, l’offrire ai papabili compratori un mix equilibrato e perfetto di tecnologia smart, linee moderne per il design e prestazioni sempre più potenti. L’impegno di MG non finisce mai e l’azienda continua a correre verso l’innovazione nel settore auto a velocità elevata.