Mercato auto, primo semestre 2024: ecco i modelli più venduti

Il mercato delle auto ha registrato un sensibile rialzo durante i primi sei mesi del 2024 totalizzando il +15%. Tutte le auto di nuova generazione, dunque quelle ibride, elettriche e plug-in, hanno registrato dati in forte rialzo.

Per quanto riguarda invece le auto più vendute in assoluto, la classifica non sembra sorprendere, soprattutto guardando i nomi:

Fiat Panda : 64.050 unità

: 64.050 unità Dacia Sandero : 33.817 unità

: 33.817 unità Citroen C3 : 26.340 unità

: 26.340 unità Lancia Ypsilon : 24.688 unità

: 24.688 unità Jeep Avenger : 20.863 unità

: 20.863 unità Toyota Yaris Cross : 19.530 unità

: 19.530 unità Renault Clio : 18.778 unità

: 18.778 unità Toyota Yaris : 17.558 unità

: 17.558 unità Volkswagen T-Roc : 17.022 unità

: 17.022 unità Renault Captur: 16.872 unità

Lista delle auto più vendute per tipologia

Auto Elettriche

Tesla Model 3: 5.344 unità

Tesla Model Y: 4.659 unità

Jeep Avenger: 1.704 unità

Smart fortwo: 1.510 unità

Volvo EX30: 1.496 unità

Fiat 500 elettrica: 1.450 unità

Renault Twingo E-Tech Electric: 1.375 unità

BMW iX1: 1.285 unità

Audi Q4 e-tron: 1.206 unità

MG4: 1.196 unità

Auto Plug-in

Cupra Formentor: 2.222 unità

Audi Q3: 2.005 unità

BMW X1: 1.721 unità

Volvo XC60: 1.515 unità

Audi Q5: 1.276 unità

Audi A3: 1.255 unità

Ford Kuga: 1.255 unità

Porsche Cayenne: 1.039 unità

Jeep Renegade: 968 unità

Jeep Compass: 882 unità

Auto Ibride

Fiat Panda: 61.814 unità

Lancia Ypsilon: 21.016 unità

Toyota Yaris Cross: 19.529 unità

Toyota Yaris: 17.494 unità

Ford Puma: 15.281 unità

Fiat 500: 13.241 unità

Nissan Qashqai: 12.870 unità

Kia Sportage: 10.227 unità

Toyota C-HR: 7.512 unità

Suzuki Vitara: 5.966 unità

Anche le auto a benzina e diesel registrano ottime vendite, in calo GPL e Metano

Auto a Benzina

Citroen C3: 22.716 unità

Jeep Avenger: 16.016 unità

MG ZS: 15.589 unità

Peugeot 208: 14.164 unità

Volkswagen T-Cross: 13.003 unità

Opel Corsa: 12.493 unità

Volkswagen T-Roc: 12.137 unità

Toyota Aygo X: 12.016 unità

Peugeot 2008: 9.778 unità

Dacia Sandero: 8.112 unità

Auto Diesel

Volkswagen Tiguan: 6.890 unità

Audi Q3: 5.620 unità

Fiat 500X: 5.618 unità

Jeep Compass: 5.617 unità

Mercedes GLA: 5.318 unità

Volkswagen T-Roc: 4.885 unità

Peugeot 3008: 4.623 unità

Jeep Renegade: 4.557 unità

Dacia Duster: 4.030 unità

Alfa Romeo Tonale: 4.011 unità

Auto GPL

Dacia Sandero: 25.704 unità

Dacia Duster: 9.614 unità

Renault Captur: 9.083 unità

Renault Clio: 6.926 unità

DR 5.0: 4.066 unità

Lancia Ypsilon: 3.509 unità

Dacia Jogger: 2.926 unità

DR 6.0: 2.083 unità

Kia Stonic: 1.744 unità

Kia Sportage: 1.676 unità

Auto a Metano