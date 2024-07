Iliad: ancora le GIGA a prezzo bomba, ci sono fino a 250 GB in 5G

Il periodo estivo porta sempre le persone ad una serie di valutazioni, forse per il tempo libero in più più che si ritrovano o semplicemente per tirare le somme. Questi discorsi riguardano molto da vicino anche il proprio gestore di fiducia, il quale per tanti è diventato un vero e proprio compagno di vita. Ci sono persone che infatti, abituate al passato, sono sempre più restia a cambiare provider, anche se ad oggi la situazione è totalmente diversa, soprattutto da quando è arrivato Iliad.

Prima era molto più difficile cambiare operatore, in quanto le trafile erano più lunghe, c’erano costi più alti e soprattutto non si era sicuri di trovare opzioni migliori in circolazione. Al momento invece è tutto diverso: di gestori mobili ce ne sono in quantità e soprattutto o ognuno di essi riesce a proporre delle offerte vantaggiose.

All’interno di queste ultime, ci sono infatti minuti, messaggi e tantissimi giga, peraltro con prezzi molto più bassi del solito che rendono il tutto più appetibile che mai. Allo stesso tempo c’è un altro discorso da fare che riguarda la qualità della rete mobile. Prima c’erano solo due o tre gestori a detenere la leadership sotto questo aspetto, ma oggi le cose sono cambiate nettamente. Tutti riescono ad avere la loro qualità, offrendo spesso anche il 5G. Iliad ha due soluzioni ottime da prendere in esame a luglio.

Iliad: le offerte sono eccezionali, ecco la Giga 180 e la Flash 250

Chi vuole avere il massimo non può fare altro che scegliere una delle offerte di Iliad. Attualmente la prima è un gradito ritorno: si tratta della Giga 180. Questa include al suo interno minuti e messaggi senza limiti con 180 giga in 5G per 9,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta è la Flash 250, ancora disponibile fino al 17 luglio con 11,99 € al mese. Oltre a minuti e messaggi, si arriva a beneficiare di 250 giga in 5G.