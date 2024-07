Iliad ha comunicato ai suoi clienti un importante aggiornamento. Quest’ultimo riguarda i loro contratti. L’annuncio arriva in risposta alla nuova Delibera dell’AGCOM. I cambiamenti riguardano tutti gli operatori telefonici. Implicano una revisione delle informazioni fornite nei documenti contrattuali. In questo modo si garantisce maggiore trasparenza e chiarezza.

La Delibera AGCOM 307/23/CONS, approvata a inizio gennaio2024, ha introdotto un nuovo Regolamento sostitutivo. Quest’ultimo stabilisce norme più dettagliate sui contratti tra operatori di telefonia e clienti. Iliad ha quindi annunciato di adeguarsi a queste nuove disposizioni, assicurando ai propri utenti che non ci saranno aumenti né costi nascosti.

Iliad si adegua alla nuova delibera

Il messaggio inviato dall’operatore ai suoi utenti assicura che, a partire dal 1 luglio, i documenti contrattuali saranno aggiornati per includere maggiori dettagli. Ciò include anche novità riguardanti la portabilità del numero mobile (MNP), rendendo più chiare le procedure e i diritti dei clienti in merito alla trasferibilità del loro numero verso un altro gestore.

Il nuovo Regolamento dell’AGCOM, come spiegato da Iliad, richiede agli operatori di telefonia di fornire informazioni più dettagliate e accessibili nei contratti. Ad esempio, viene precisato che ogni utente avrà 30 giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale per richiedere la portabilità del proprio numero. Tale disposizione è in linea con le normative più recenti, come la Delibera AGCOM 86/21/CIR, che ha introdotto regole più stringenti per il processo di portabilità. Inoltre, sono comprese misure di sicurezza per garantire l’integrità del trasferimento del numero.

Oltre alla portabilità, Iliad informa i suoi clienti che sarà possibile accedere a nuove funzionalità nell’area personale. Tra cui la visualizzazione dettagliata dei consumi di SMS, MMS e dati, nonché del credito residuo disponibile.

Suddetto aggiornamento contrattuale non riguarda solo i clienti di Iliad con rete mobile, ma anche quelli con servizi di rete fissa. Entrambi i gruppi vedranno i loro contratti aggiornati per conformarsi alle nuove disposizioni normative stabilite dall’AGCOM, assicurando coerenza e uniformità nelle pratiche contrattuali dell’operatore.