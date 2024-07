Durante la presentazione della famiglia di iPhone 15 Apple ha sottolineato come obiettivo della propria campagna la promozione dei videogiochi tripla a per questa categoria di dispositivi, l’azienda ha infatti puntato molto su quest’idea tanto da dedicare parte della presentazione proprio a quest’ultima.

Dopo quasi un anno dal lancio della nuova famiglia di iPhone, però sembrerebbe che il progetto di Apple non abbia propriamente colpito nel segno, i giochi tripla arrivati fino a questo momento sono ad esempio Assassin’s Creed Mirage e Resident Evil Village, i quali però non hanno registrato in termini di download in termini di guadagno i risultati sperati dalla casa di Cupertino.

Fallimento

Come riportato da un report di Appfigures, la popolarità dei Giochi tripla non ha preso il volo come ci si aspettava al punto da definire i due titoli indicati sopra come un vero e proprio fallimento commerciale, effettivamente Assassin’s Creed Mirage ha totalizzato a partire dal giorno del lancio ufficiale all’incirca 123.000 download ma solo 3000 utenti hanno pagato la quota di 49,99 € per sbloccare la versione completa del gioco, Per fare un confronto Assassin’s Creed Rebellion a totalizzato invece circa 2 milioni di download, a riprova di quanto l’utenza in media preferisca spostarsi sui videogiochi di tipo free to play.

Per quanto riguarda invece i Resident Evil 4 Remake destinato ad iPhone 15, il download è stato effettuato 357mila volte, ma solo 7mila persone hanno sostenuto il costo di 29,99 dollari per sbloccarlo, stesso discorso per Village, solo 5750 persone hanno pagato 15,99 dollari per il gioco completo.

Questi dati attestano inequivocabilmente come gli utenti in media quando giocano su piattaforme mobile, preferiscono una tipologia di videogioco decisamente diversa rispetto a quella tripla A, non è un mistero, infatti che su mobile funzionino molto i videogiochi di tipo Platform e Arcade come Clash Royale, Clash of Clans e i rompicapo di vario genere.