Google ha annunciato che il prossimo aggiornamento del suo sistema operativo, Android 15, includerà una nuova funzione di diagnostica interna. Quest’ultima consente agli utenti di verificare lo stato del loro smartphone senza dover ricorrere a centri di assistenza. Questa innovativa funzione sarà parte integrante della sezione “Sistema” nelle impostazioni del dispositivo. Così da poter eseguire una serie di test per controllare vari componenti hardware e software.

Tra le novità più attese vi è la capacità di verificare lo stato del display. Utile per identificare eventuali zone non responsive al tocco, e la qualità della riproduzione delle immagini. Oltre allo schermo, Android 15 fornirà informazioni dettagliate sulla batteria. Utilizzando termini semplici invece delle tradizionali percentuali per indicare eventuali problemi. Gli utenti potranno vedere la data del suo primo utilizzo e di fabbricazione. In più, una nuova sezione dedicata allo stato della memoria mostrerà la capacità residua del chip e il suo funzionamento complessivo.

Android 15: modalità di valutazione, un aiuto per identificare i problemi

Un’altra interessante aggiunta è la “Modalità di Valutazione”. Grazie a cui sarà possibile eseguire test diagnostici anche su altri device. Quest’ ultima richiederà la scansione di un codice QR con il dispositivo che si desidera analizzare e, in parte, l’accesso a internet per completare i test. Al termine, verrà generato un rapporto dettagliato che evidenzierà le prestazioni del dispositivo e qualsiasi anomalia riscontrata.

L’utilizzo di questi strumenti potrebbe però non eliminare la necessità di una riparazione in caso di problemi hardware seri. Ma rappresenta un passo avanti importante per aiutare gli utenti a capire se i problemi riscontrati sono di natura tecnica o causati da malware. Android15, attualmente in fase beta, dovrebbe essere rilasciato ufficialmente il prossimo autunno. La sua funzione di diagnostica potrebbe diventare uno strumento essenziale per tutti i possessori di dispositivi Android. Permettendo di risparmiare tempo e potenzialmente denaro evitando visite inutili ai centri di assistenza.