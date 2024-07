Koenigsegg Jesko Absolut stabilisce quattro nuovi record mondiali

Sul campo di aviazione di Örebro, in Svezia, una Jesko Absolut ha effettuato una prova di accelerazione da ferma e successiva frenata dopo aver raggiunto i 400 chilometri orari . Il tempo impiegato dalla megacar per passare da 0 a 400 e poi nuovamente a 0 km/h è stato di appena 27,83 secondi.

Koenigsegg Automotive si propone al mercato e ai propri clienti come il produttore delle megacar omologate più performanti al mondo . La casa svedese non esagera di certo con queste affermazioni e la dimostrazione arriva in maniera plateale.

A bordo del veicolo c’era Markus Lundh, un esperto collaudatore di Koenigsegg. Per riuscire in questa impresa, la Jesko era allestita in configurazione “Absolut”, un assetto pensato proprio per raggiungere la massima velocità in accelerazione.

Gli affinamenti aerodinamici presenti sulla vettura sono studiati per ridurre il coefficiente di resistenza aerodinamica, raggiungendo un Cd di appena 0.278. Grazie ad un’area frontale ridotta, prese d’aria più piccole e flussi ottimizzati, è possibile ridurre la resistenza all’avanzamento e rendere la vettura più filante al fine di raggiungere velocità più alte.