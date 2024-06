Sembra ormai essere ufficiale. Il nuovo Snapdragon 8 Gen4 verrà presentato il prossimo ottobre. Nello specifico, la presentazione potrebbe avvenire tra il 21 e il 23 del mese. Dunque, durante il Summit di Qualcomm a Maui, nelle Hawaii. Al momento, l’annuncio dell’azienda riguarda solo le date relative all’evento. Non è stato ancora presentato un quadro completo di quelle che saranno le caratteristiche principali della nuova piattaforma mobile di ultima generazione. Nonostante ciò, è ipotizzabile che proprio in quell’occasione verrà rivelato all’intero mercato l’inedito processore.

In arrivo il nuovo Snapdragon 8 Gen4

Don McGuire, SVP e Chief Marketing Officer di Qualcomm, ha annunciato l’arrivo del nuovo processore. Tali dichiarazioni sono arrivate durante il Mobile World Congress tenutosi a Barcellona. In quell’occasione McGuire aveva affermato che il lancio del processore era previsto per ottobre. L’annuncio delle date durante le quale si terrà l’evento rappresenta un’ulteriore conferma.

Considerando voci trapelate e le prime dichiarazioni dell’azienda non è difficile comprendere perché le aspettative sono piuttosto alte. Lo stesso McGuire aveva parlato del nuovo Snapdragon 8 Gen4 come di una piattaforma reinventata. Tale processo sarebbe dovuto alla presenta di Oryon. Si tratta di una CPU “sovralimentata” già intravista su Snapdragon X Elite per PC Windows ARM. Insieme alla nuova NPU, quest’ultima promette di essere una “combo killer”.

E non è tutto. Ulteriori indiscrezioni sembrano ipotizzare che, almeno in un primo momento, il processore Snapdragon 8 Gen4 sarà un’esclusiva del marchio Xiaomi. L’azienda, infatti, sarebbe pronta ad integrare la piattaforma di ultima generazione sulla nuova serie 15 dei suoi smartphone. Il debutto del dispositivo, insieme alla sua variante Pro, è al momento atteso per il prossimo autunno.

Dopo il primo lancio iniziale, il processore potrebbe poi essere installato anche su OnePlus 13 e di iQOO13. Ad inizio del 2025, invece, si passerà a ROG Phone 9 e a Galaxy S25. Il dispositivo Samsung, nello specifico, potrebbe essere presentato con due varianti: una con Snapdragon 8 Gen 4 e l’altra con Exynos 2500. La scelta verrà proposta sulla base del mercato di riferimento.