Dal prossimo luglio, ottenere o rinnovare il passaporto sarà molto più semplice per gli italiani, grazie all’introduzione del servizio negli uffici postali di tutto il Paese. Questa è una grande novità che renderà la vita più facile a molti di noi. Il progetto è partito con successo a Bologna a marzo, e ora, con l’entusiasmo del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e di Giuseppe Lasco di Poste Italiane, sarà esteso a tutti i circa 13.000 uffici postali in Italia.

Il nuovo passaporto elettronico

Il nuovo passaporto elettronico, che diventerà operativo quest’estate, è progettato per semplificare le pratiche burocratiche e rendere il rapporto con l’amministrazione pubblica più facile e veloce. Questo è un grande passo verso il futuro, insieme ad altre innovazioni digitali come la Carta d’Identità Elettronica, che ha già aiutato tante persone ad accedere facilmente ai servizi online del governo.

Il servizio sarà introdotto gradualmente: a partire dal 1° luglio, sarà disponibile in sempre più uffici postali, sia nelle grandi città che nei piccoli comuni. Poste Italiane ha già completato più della metà dei lavori necessari e si aspetta di avere quasi tutti gli uffici attivi entro fine mese. Questo renderà più accessibile il rilascio e il rinnovo dei passaporti, riducendo i viaggi necessari e l’inquinamento ambientale. È bello sapere che molti preferiscono ricevere il passaporto direttamente a casa, risparmiando tempo e fatica.

Inizialmente, il servizio sarà disponibile solo per i maggiorenni, ma è probabile che in futuro si estenderà anche ai minori. Ci sono però delle eccezioni: non potranno richiederlo coloro che hanno doppio passaporto, chi necessita di passaporti temporanei, gli iscritti all’AIRE, o chi ha l’esenzione dalle impronte digitali. Anche chi ha un vecchio passaporto rilasciato all’estero dovrà seguire altre procedure.

Come richiederlo agli uffici postali

Per richiedere il passaporto in ufficio postale, sarà necessario portare due foto in regola con le normative ICAO, pagare le spese, mostrare un documento d’identità e, se necessario, il vecchio passaporto o una denuncia di smarrimento. Poste Italiane rilascerà una ricevuta con il codice di protocollo e le informazioni per ritirare il passaporto presso un ufficio di polizia, o lo spedirà direttamente a casa, per rendere tutto ancora più facile.

Questo progetto fa parte del programma Polis, sostenuto dal PNRR, per rendere gli uffici postali dei centri di servizi digitali pubblici. Questo renderà i servizi più vicini ai cittadini e migliorerà l’efficienza del servizio pubblico, rendendo più facile per tutti accedere ai servizi di cui abbiamo bisogno.