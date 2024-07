Nuova Skoda Elroq: in anteprima il futuro SUV elettrico

La Skoda Elroq farà il suo debutto ufficiale in autunno. Questo nuovo SUV elettrico darà una bella scossa alla Skoda e sostituirà la Karoq. Non sono stati condivisi con esattezza ancora tutti i dettagli, ma la società ha condiviso alcune immagini che ci fanno accedere in anteprima ad alcune specifiche. Una buona tattica che stuzzica ancor più la curiosità.

Le dimensioni esatte della Skoda Elroq non sono state ancora rivelate, ma si sa che avrà una lunghezza di circa 4,5 metri. Il lato frontale sarà caratterizzato da fari sdoppiati. Il lettering Skoda poi sostituirà il logo sul cofano. Una novità sarà la reinterpretazione della solita calandra. Le versioni di punta includeranno anche fari Matrix LED. Guardando la zona posteriore troveremo invece gruppi ottici a forma di C.

Interni del SUV nel dettaglio

L’aerodinamica ha ricevuto particolare attenzione, raggiungendo un Cx di 0,26. Saranno disponibili cerchi da 19 a 21″, progettati per l’efficienza dell’aerodinamicità. Per quanto riguarda l’abitacolo, Skoda ha rivelato alcuni dettagli: il cruscotto digitale da 5″ sarà affiancato da un display touch da 13″ ideato per il sistema di infotainment. Sarà poi disponibile anche uno schermo head-up. I rivestimenti degli interni saranno realizzati con materiali sostenibili. Il bagagliaio inoltre presenterà una capacità di 470 litri, espandibile anche fino ad arrivare a 1.580 l abbattendo i sedili posteriori.

Motorizzazioni e potenza spaziale per il nuovo SUV Skoda

La Skoda Elroq sarà proposta in quattro varianti differenti, ognuna con caratteristiche proprie. La Elroq 50 avrà in particolare una trazione posteriore, batteria da 55 kWh e motore elettrico da 125 kW. La velocità massima invece sarà di 160 km/h. La Elroq 60 ha invece una batteria da 63 kWh ed un motore da 150 kW con velocità identica. La Elroq 85 ha una batteria, un motore e una velocità maggiore, ma il pezzo forte è la su autonomia che va oltre i 560 km. C’è poi la Elroq 85x più potenziata ma nel complesso simile alla 85 standard. La Skoda Elroq sarà un SUV molto innovativo a quanto pare. Il suo design, la tecnologia e le versioni differenti a disposizione daranno filo da torcere alle tipologie di SUV elettrici simili degli altri brand sul mercato.