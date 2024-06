Samsung si prepara al lancio del tanto atteso Galaxy Ring, l’anello smart presentato in anteprima al Mobile World Congress 2024. A pochi giorni dall’evento ufficiale di lancio, è stato finalmente svelato il metodo di ricarica innovativo del dispositivo: una custodia dedicata, simile a quella utilizzata per gli auricolari wireless.

Il Galaxy Ring e la sua ricarica

Il Galaxy Ring, seguendo la tendenza dei dispositivi indossabili di dimensioni ridotte, adotterà un sistema di ricarica proprietario. Mentre inizialmente si erano fatte ipotesi su cavi magnetici o altri sistemi di aggancio, Samsung ha optato per una soluzione basata su una custodia di ricarica specifica.

Un’immagine diffusa da Ice Universe su Weibo mostra la custodia bianca in plastica, contrassegnata dal logo Samsung in primo piano e dotata di una sezione rialzata al centro per alloggiare l’anello. La ricarica avverrà attraverso i pin di contatto visibili durante la presentazione del Galaxy Ring. Dettagli rivelati in anteprima indicano anche la presenza di due linee di allineamento sulla custodia e sull’anello, presumibilmente per facilitare il corretto posizionamento dell’anello durante la ricarica.

Mentre i competitor del settore adottano soluzioni simili per i loro dispositivi, Samsung si distingue per l’approccio innovativo. Resta comunque da confermare se la custodia offrirà la funzionalità di ricarica autonoma, tipica delle custodie con batteria integrata come quelle per gli auricolari wireless. Considerando che Samsung promette un’autonomia fino a nove giorni per il Galaxy Ring, l’utilità di una custodia con batteria integrata potrebbe essere limitata.

Il Galaxy Ring è atteso sul mercato il prossimo 10 luglio, insieme a nuovi dispositivi pieghevoli, smartwatch e altri prodotti, durante un evento ufficiale Samsung. Nonostante i tentativi di mantenere segrete le caratteristiche principali, molte informazioni sono emerse nel corso degli ultimi mesi. È noto che il Galaxy Ring sarà disponibile in nove taglie e almeno tre varianti di colore, con diverse opzioni di batteria in base alla taglia scelta.

Un nuovo modo di vivere la salute

Il dispositivo si focalizzerà principalmente sul monitoraggio di parametri vitali come il battito cardiaco, i passi e il sonno, senza disporre di un display incorporato. Tutte le funzionalità saranno controllate tramite un’applicazione dedicata, garantendo un’esperienza user-friendly e centrata sull’utente.