Toyota Supra: addio al motore a quattro cilindri

La Toyota Supra è una delle auto sportive che hanno più appassionato gli amanti dei motori per il suo design e per la sua velocità, eppure una brutta notizia giunge dalla stessa società che la riguarda. A partire dal prossimo anno, la versione a quattro cilindri sarà eliminata. La notizia ha sconvolto i fan lasciandoli letteralmente a bocca aperta.

Le vendite della Supra nel 2023 sono state modeste, solo 2.652 sono state acquistate (per la precisione). Altre auto sportive della concorrenza hanno registrato invece numeri nettamente maggiori, portando dunque la Toyota a giungere a tale decisione. Anche se non sono stati condivisi i dati esatti sulle immatricolazioni con tale motore, supponiamo che i numeri siano molto al di sotto di quanto l’azienda avesse sperato.

Quali versioni della Toyota Supra restano?

Il motore turbocompresso da 2,0 litri della Toyota Supra del 2024 presenta 255 cavalli e 400 Nm di coppia. Anche se non potente quanto altre, l’auto ha comunque prestazioni più che notevoli. Il motore è poi abbinato a un cambio automatico a otto velocità che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 5,0 secondi. Nonostante queste buone caratteristiche, il quattro cilindri non ha convinto abbastanza da giustificarne la permanenza in listino.

La Toyota Supra sarà dunque disponibile solo nelle versioni 3.0 e 3.0 Premium che hanno entrambe un sistema da 3,0 litri a sei cilindri in linea. Esso ha un cambio automatico a otto velocità o anche un cambio manuale a sei velocità, a seconda della versione scelta. Le prestazioni vedono per l’automatica un’accelerazione che passa da 0 a 100 km/h in circa 3,9 secondi. La versione manuale, invece, impiega circa 4,2 secondi.

La Toyota sta anche lavorando su una versione ancora più performante della Supra: la GRMN. Avvistata durante i test sulla pista, l’auto mostra un design più aggressivo e un aerodinamicità migliorata. Sebbene abbia intrapreso la decisione di eliminare il motore a quattro cilindri, la Toyota continua a puntare sul miglioramento delle sportive, concentrandosi, per la Supra, ora sulle versioni a sei cilindri.