Amazon è sempre pronta a far sognare i propri clienti con il lancio di incredibili occasioni che permettono loro di raggiungere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, la promozione attiva in questi giorni viene applicata direttamente sul robot aspirapolvere di marca Lefant, ottimo strumento che vi aiuterà nella pulizia della vostra abitazione.

L’occasione per spendere poco è ghiottissima, riuscendo comunque a raggiungere l’acquisto di un prodotto assolutamente completo e funzionale, dalle dimensioni standardizzate, ha infatti un diametro di 32 centimetri, con altezza nella media, data la presenza di una torretta LiDAR relativamente piccola. Sulla parte superiore si trovano anche tre pulsanti fisici che permettono di controllare il funzionamento, regolando la navigazione con la presenza di una serie di sensori laser sul frame.

Robot aspirapolvere: l’occasione è da pazzi su Amazon

Acquistare un robot aspirapolvere non è più una spesa impossibile, ma una comoda realtà per milioni di consumatori sull’intero territorio nazionale, e non solo. Il modello di cui vi abbiamo parlato nell’articolo può essere vostro con un risparmio assolutamente degno di nota; dovete sapere che il suo prezzo di listino è di 399,99 euro, ma applicando il coupon presente in pagina, pari al 50% del valore originario, potrà essere vostro a soli 200 euro. Acquistatelo subito qui.

La potenza di aspirazione resta essere molto elevata, se considerate appunto che può raggiungere senza alcun problema i 4000Pa, con una autonomia di circa 150 minuti di utilizzo continuativo. Le funzioni che gli utenti possono sfruttare in fase di utilizzo sono molteplici: dall’impostare la zona vietata, passando per la programmazione delle pulizie, oppure il controllo vocale, sfruttando appunto gli assistenti di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei paragrafi precedenti. Spedizione gestita da Amazon con consegna in tempi brevi al domicilio selezionato.