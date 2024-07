Certamente, ognuno di voi nella propria esperienza con il proprio smartphone avrà utilizzato almeno una volta WhatsApp, la nota applicazione di messaggistica infatti vanta un bacino di utenti a dir poco assoluto conquistato anno dopo anno, tutto ciò è senza alcun dubbio un grande traguardo ma può costituire anche un grande pericolo, i truffatori infatti hanno deciso di sfruttare questo contesto a loro vantaggio per cercare di truffare il maggior numero di utenti possibile.

Ultimamente infatti, molte truffe stanno circolando sulla nota piattaforma a tinte verdi utilizzata per messaggiare da tutti gli utenti del pianeta, anche in Italia è entrata in circolazione una nuova truffa che cerca di colpire il maggior numero di utenti possibile con l’intento ovviamente di trafugare i loro dati sensibili da poter sfruttare poi in svariate tipologie di reato.

Si tratta ovviamente di un tentativo molto subdolo che cerca di ingannare la vittima attraverso delle strategie di ingegneria sociale, scopriamo insieme di cosa si tratta per riuscire a individuare il pericolo prima che sia troppo tardi.

La truffa in Italia

La truffa che sta martoriando gli italiani tramite WhatsApp e esordisce attraverso un banale messaggio ricevuto da un numero sconosciuto e con un prefisso decisamente poco comune, tale messaggio è costituito da un semplice “Ciao”, al seguito del quale, in caso di risposta, però, arrivano molti più messaggi che contengono le istruzioni per un guadagno facile e immediato, in grado di allettare certamente la mente dei poco attenti.

Queste istruzioni però, porteranno velatamente la vittima a consegnare i propri dati sensibili nelle mani dei truffatori con conseguenze decisamente infauste per la propria persona, si rischia infatti il furto all’interno del conto corrente con la perdita irrecuperabile di tutti i risparmi della vittima che ci casca.

Ora che siete informati, se doveste ricevere questo messaggio, le istruzioni sono molto semplici, bloccate il contatto che ve lo ha mandato e ovviamente non rispondete per nessun motivo al mondo.