Il rasoio elettrico rappresenta per molti utenti l’alternativa più valida alla lametta, o rasoio manuale qualsivoglia definire, infatti è un piccolo strumento che velocizza l’operazione di rasatura, evitando tagli o difficoltà di vario genere. Tra i migliori produttori in circolazione troviamo sicuramente Philips, che con il suo Philips Shaver Series 7000, riesce a garantire prestazioni al top, anche richiedendo una spesa leggermente superiore alla media.

La caratteristica principale è che si tratta di un rasoio elettrico Wet&Dry, ciò sta a significare che funziona perfettamente sia su superfici asciutte che bagnate, in altre parole lo potete anche utilizzare con il viso bagnato, garantendo ugualmente una rasatura quasi perfetta. La tecnologia SkinIQ è il fiore all’occhiello di Philips, ma ciò che rende la versione in oggetto ancora più speciale è la presenza in confezione dello OneBlade di Philips.

Philips: rasoio elettrico in forte sconto solo oggi

Uno dei prezzi più bassi di sempre per l’acquisto di un prodotto che vale ogni singolo centesimo: originariamente in commercio a circa 250 euro, data la presenza sul mercato da ormai diversi anni, il rasoio elettrico in questione risulta essere acquistabile dal pubblico a soli 139 euro, approfittando di uno sconto del 40% sul valore mediano del periodo (pari a 233,70 euro). L’ordine può essere completato qui.

Come vi abbiamo anticipato, il plus della confezione e del set in promozione, è proprio la presenza dello OneBlade di Philips incluso in confezione, modello S7887/78, capace di rendere l’esperienza ancora più versatile e completa. Tanti sono gli accessori a disposizione del consumatore: come il Quick Clean Pod, utilissimo per la pulizia della testina, oppure i vari adattatori per lo OneBlade, che gli permettono di rifinire e rasare varie parti del corpo con peli di lunghezze differenti.