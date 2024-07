Iliad ha recentemente annunciato importanti cambiamenti nel suo catalogo di offerte, chiudendo le porte alle popolari offerte Flash 150 e Flash 200, introdotte lo scorso maggio in occasione del sesto anniversario dell’azienda. Queste offerte, che offrivano un ampio pacchetto dati a prezzi competitivi, sono state rimpiazzate dalle rinnovate Giga 120 e Giga 180, che mantengono i medesimi prezzi mensili ma con alcune modifiche nei volumi di traffico dati disponibili.

Le offerte Giga 120 e Giga 180

La Giga 120 è ora disponibile esclusivamente per i nuovi clienti e offre un pacchetto completo: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati per tutti, e chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e mobile. La vera novità è il pacchetto dati, che include 120 GB di traffico in 4G e 4G+, con ulteriori 9 GB dedicati per il roaming in Europa. Superati i 120 GB, è possibile continuare a navigare previo consenso, al costo di 0,90€ per ogni 100 MB aggiuntivi. Il costo mensile è di 7,99 euro, con un costo di attivazione di 9,99 euro.

Per coloro che necessitano di più dati, la Giga 180 rappresenta un’alternativa valida. Questa offerta include tutti i servizi della Giga 120 ma offre un volume di dati ancora maggiore: 180 GB in 4G e, dove disponibile, in 5G, oltre a 11 GB per il roaming in Europa. Anche qui, superati i 180 GB, è previsto il costo di 0,90€/100MB per continuare la navigazione. Il costo mensile per la Giga 180 è di 9,99 euro, con un costo di attivazione identico.

Un aspetto importante per i già clienti è l’opportunità di cambiare gratuitamente la propria offerta fino al 31 luglio 2024. Inoltre, rimane attivabile l’offerta Flash 250 a 11,99 euro al mese, la quale include minuti e SMS illimitati e ben 250 GB di traffico dati in 5G, con ulteriori 13 GB dedicati per il roaming in Europa. L’attivazione di questa offerta richiede un costo iniziale di 9,99 euro.

Competitività senza paragoni

Con questi aggiornamenti, Iliad non solo mira a mantenere la sua competitività sul mercato delle telecomunicazioni, ma anche a soddisfare le crescenti esigenze di connettività dei suoi utenti, offrendo opzioni flessibili e trasparenti senza costi nascosti. La modifica delle offerte evidenzia l’impegno continuo di Iliad nel fornire servizi accessibili e di qualità nel panorama delle telecomunicazioni in Italia.