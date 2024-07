WhatsApp smette di funzionare su una serie di smartphone più datati, dal 1 luglio. Nella lista ci sono ì alcuni modelli di iPhone, Samsung, LG, Alcatel e Sony Xperia. Tale cambiamento è dovuto all’ultimo aggiornamento dell’applicazione, che ha introdotto requisiti tecnici e di software più avanzati. Quest’ultimi hanno reso tali dispositivi incompatibili con le nuove funzionalità di WhatsApp.

Suddetta transizione sottolinea l’importanza di tenersi aggiornati con le tecnologie emergenti e di adattarsi ai cambiamenti nel panorama digitale. Solo in questo modo è possibile continuare a beneficiare delle applicazioni più utilizzate, come WhatsApp.

Smartphone incompatibili con il nuovo aggiornamento di WhatsApp

Tra i modelli di iPhone interessati ci sono l’iPhoneSE, l’iPhone 5, 6 e 6s Plus. Per gli smartphone Samsung, perderanno il supporto il Galaxy S3 Mini, l’X Cover 2 e il Trend Lite che non saranno più compatibili. LG contribuisce alla lista con dispositivi come il Optimus L3 II Dual e L5Dual e altri modelli. Inoltre, nella lista ci sono anche diversi smartphone di altri brand. Come, ad esempio, l’Alcatel Go Flip 2 e il Sony Xperia M.

Tale decisione riflette il continuo avanzamento nel settore delle applicazioni e dei dispositivi mobili. Gli aggiornamenti costanti di WhatsApp mirano a migliorare l’esperienza degli utenti. Installandoli vengono introdotte nuove funzionalità e miglioramenti alla sicurezza. Anche se ci sono numerosi vantaggi, per alcuni telefoni più vecchi, ciò si trasforma in un addio. Suddetti modelli non possono supportare i requisiti tecnici più recenti. Dunque, diventano progressivamente inutilizzabili per alcune app.

Gli utenti che possiedono uno dei dispositivi elencati e desiderano continuare ad usare WhatsApp, le opzioni a disposizione non sono molte. La principale è quella di acquistare un nuovo smartphone compatibile con l’ultimo aggiornamento dell’app. In alternativa, è possibile accedere alla piattaforma attraverso la versione Web, utilizzabile su qualsiasi browser come Chrome, Firefox, Opera o Edge, senza la necessità di scaricare o installare nulla sul dispositivo mobile.