Su Amazon Prime Video Italia sono in arrivo numerose novità imperdibili. La piattaforma ha preparato un ricco programma per luglio, che spazia tra serie TV e film di vario genere, promettendo di accontentare ogni tipo di spettatore. Tra le serieTV più attese c’è il ritorno di “The Boys” con la quarta stagione. La serie continua a esplorare temi di potere, corruzione e giustizia. Il tutto in un mondo dove i supereroi sono diventati icone pop e politiche.

Un’altra serie che promette di catturare l’attenzione è “Quelli che stanno per morire“, ambientata nell’antica Roma del 79 a.C. Quest’ultima è incentrata sugli spettacoli gladiatori e le lotte di potere. Con un focus sulla violenza e sulla corruzione, lo show promette di essere un’immersione nel cuore dell’Impero Romano.

Nuove SerieTV e film in arrivo su Amazon Prime Video

Per gli amanti dell’azione e della storia, “Il Ministero della Guerra Sporca” offre una prospettiva unica sulla formazione dei primi servizi speciali britannici. La trama della serie è ambientata durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Basata su eventi storici, questa action–comedy promette di mescolare azione e umorismo in una trama che ha cambiato il corso della storia.

Amazon Prime Video non offre solo serie tv. Con le aggiunte di luglio la piattaforma si arricchisce anche di nuovi imperdibili film. Tra questi c’è “My Spy La Città Eterna“. Il film porta azione e comicità in una storia ambientata a Roma, dove un agente della CIA e la sua giovane protetta devono sventare un complotto nucleare durante una gita scolastica.

Per gli appassionati di fantascienza, invece, arriva “Arcadian“. Lo show offre un’ambientazione post–apocalittica dove una famiglia deve lottare per la sopravvivenza contro creature notturne in una storia di coraggio e speranza.

Questo è solo un assaggio di ciò che Amazon Prime Video ha in serbo per luglio. Con nuove serie, film e una varietà di contenuti tra cui scegliere, il mese promette di essere pieno di intrattenimento e emozioni. Che tu sia un fan dell’azione, della commedia o del dramma storico, c’è qualcosa per tutti su Prime Video questo mese. Preparati per un luglio di avventure e scoperte, tutto comodamente disponibile sulla tua piattaforma di streaming preferita.