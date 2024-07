Qonto: partnership con Wise Platform, arriva anche l'addebito diretto SEPA

Sono state annunciate alcune novità dall’azienda Qonto, la quale è una delle migliori soluzioni in termini di business banking. Sono oltre mezzo milione gli utenti che si affidano a questo servizio e ora potrebbero crescere visto che c’è stata una nuova partnership sottoscritta in maniera strategica. Il partner in questo caso è Wise Platform, ma è stata introdotta anche la riscossione dell’addebito diretto SEPA. L’obiettivo è chiaramente quello di migliorare in maniera ulteriore l’esperienza bancaria sia delle piccole che delle medie imprese oltre che dei liberi professionisti.

Di queste due novità la prima è sicuramente la partnership stabilita con Wise Platform che porterà diverse novità.

Qonto e Wise Platform insieme: ecco le grandi novità

Qonto migliora ufficialmente le sue capacità di pagamento a livello internazionale con questa nuova partnership con Wise Platform. Sarà molto più semplice il concetto di business internazionale e ci saranno anche pagamenti più rapidi. Oltre a questo, aumenta la visibilità e diminuisce il costo siccome i clienti potranno beneficiare di trasferimenti internazionali a basso prezzo con una commissione anticipata e con l’applicazione del tasso di cambio medio di mercato senza alcuna commissione.

L’altra novità riguarda invece la riscossione dell’addebito diretto SEPA, con la possibilità per gli utenti di attivare gli addebiti direttamente sui loro punti Qonto. Queste sono le parole da parte di Mariano Spalletti che riveste il ruolo di managing director di Qonto Italia:

“Con l’integrazione di Wise Platform e il prossimo lancio della modalità di pagamento con addebito diretto SEPA, stiamo notevolmente migliorando la nostra offerta per i clienti. Adesso possiamo supportare meglio la nostra clientela attuale, offrendo transazioni più veloci e trasparenti, oltre a prezzi competitivi e pagamenti puntuali con i loro partner commerciali internazionali. Questa collaborazione ci permette anche di attrarre nuove imprese e liberi professionisti, consentendo loro di sfruttare i nostri servizi bancari aziendali quotidiani in diversi mercati e valute“.