Geekom XT12 Pro è un mini PC di ottima qualità (qui la nostra recensione), che vuole offrire all’utente la possibilità di avere accesso a prestazioni al top, ad un prezzo complessivamente più che abbordabile, o comunque perfettamente allineato con gli standard e le richieste del consumatore finale stesso.

Il prodotto presenta processore Intel Core i9 di dodicesima generazione (modello i9-12900H), con 14 core, 20 thread e 24MB di cache, capace comunque di raggiungere una frequenza di clock di ben 5,0GHz. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, con SSD da 1TB, ed una buonissima dotazione in termini di connettività fisica. Il classico form factor di un parallelepipedo a base quadrata, ma con chassis in metallo di ottima qualità, presenta una buonissima dotazione in termini di connettori fisici: due porte USB-A nella parte anteriore con jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie, mentre posteriormente si trovano altre due porte USB-A, con ethernet gigabit (RJ-45), 2 HDMI classiche (ciò permette di collegare display con risoluzione massima in 8K) e due porte USB-C ad altissima velocità. La connettività wireless non manca, essendo comunque un prodotto compatibile con WiFi 6E, la cui velocità di elaborazione viene ampiamente supportata dalla presenza di ben 32GB di RAM DDR4.

Geekom XT12 Pro: lo sconto attivo su Amazon

Il mini PC di cui vi stiamo parlando può essere acquistato su Amazon ad un prezzo estremamente conveniente, ma per pochissimo tempo. Il suo listino sarebbe di 779 euro, applicando il codice CIWYZG53, gli utenti potranno godere di una riduzione del 15%, così da arrivare a spendere, in finale, solamente 662 euro. L’acquisto può essere completato al seguente link.

L’ordine verrà spedito direttamente da Amazon al vostro domicilio, con consegna in tempi decisamente brevi, la garanzia è sempre di 24 mesi, con validità precisa dalla consegna dell’ordine presso il vostro domicilio, e coprirà ogni singolo difetto di fabbrica che si potrebbe registrare in fase di utilizzo.