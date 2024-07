TIM: offerte power, bastano 6 EURO al mese per avere fino a 300GB

Secondo quanto riportato, chi stava con TIM si è improvvisamente distaccato per scegliere altre realtà. Fortunatamente i problemi sono rientrati in un secondo momento, in quanto l’azienda ha messo sul piatto delle nuove offerte. Il motivo per cui le persone scappavano era sempre lo stesso: i prezzi molto più alti rispetto agli altri gestori. TIM adesso però riesce a tenere ben saldo il timone tra le sue mani e lo fa con prezzi più bassi e tantissimi contenuti.

Basta infatti dare un’occhiata alle tre offerte attualmente disponibili per gli utenti che provengono da determinati gestori. Basta effettivamente poco per sottoscriverne una, peraltro con una promozione iniziale che vale per il primo mese.

TIM: le nuove promo della linea Power hanno tutto, ecco la lista completa

Tutto il meglio si vede soprattutto con la soluzione migliore, quella che tutti vorrebbero: la nuova Power Special. Questa ha un costo clamorosamente basso rispetto a quello che offre, siccome si può portare a casa con una somma di soli 9,99 € mensili. Chi sceglie questa proposta, può basarsi su telefonate senza limiti verso chiunque ogni mese e su 200 messaggi verso tutti. Oltre a questo poi bisogna tenere conto di un altro aspetto: ci sono 300 giga in 5G per navigare sul web.

Unitamente a quanto visto all’interno dell’offerta precedente, anche la famosa Power Iron riesce a dare il suo contributo a chi la sceglie. Mensilmente infatti questa include minuti senza limiti verso chiunque con 200 messaggi verso tutti ma questa volta con 150 giga in 4G. È anche vero che il prezzo è minore: la promo costa infatti 6,99 € mensili.

Chiude il cerchio ancora una volta un’offerta già vista, la famosa Power Supreme Easy. Con un prezzo di 7,99 € mensili, questa soluzione garantisce gli stessi messaggi e minuti ma con 200 giga in 4G. Al suo interno gli utenti quindi trovano tutto, ma ci sono degli aspetti che tutti devono conoscere.