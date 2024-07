Android: il Cerchia e Cerca scansione anche i codici a barre e QR

Tra le soluzioni che hanno fatto più rumore nel mondo Android ultimamente ci sono quelle lanciate da Samsung a gennaio. Il colosso che nel mondo della tecnologia riesce a detenere la leadership, si appoggia alle sapienti mani di Google per migliorarsi costantemente. All’interno del suo sistema operativo infatti sono arrivati diversi aspetti legati all’intelligenza artificiale, probabilmente di più all’avanguardia di sempre. Samsung con le nuove funzionalità che sono state ufficializzate a bordo dei nuovi Galaxy 24, ha battuto tutti. Una delle funzioni più famose in assoluto, che è poi arrivata ovviamente anche su altri dispositivi come i Pixel, è il Cerchia e Cerca.

Google vuole migliorare il Cerchia e Cerca con la lettura dei codici a barre e QR

Google ora sta lavorando per migliorare la sua funzione Cerchia e Cerca, esattamente come riportato da alcune indiscrezioni. L’obiettivo principale è quello di aggiungere una nuova funzionalità, una di quelle che di sicuro farà comodo agli utenti in più occasioni. Secondo quanto indicato, il Cerchia e Cerca potrà consentire la scansione di codici a barre e codici QR. Tutto questo almeno secondo una recente scoperta nell’app Google versione 15.25.32. Ciò consentirà a alla funzione di espandere le sue possibilità ben oltre la semplice identificazione delle immagini sullo schermo.

La nuova funzionalità, che potrebbe arrivare durante il prossimo mese, offre un’esperienza di scansione ottimizzata. Una volta scansionato un codice, accanto ad esso apparirà un collegamento che mostra l’URL o un’anteprima. Questo servirà a semplificare ulteriormente la navigazione. Questa comoda funzionalità è simile a quella già offerta in Google Lens.

Potrebbe essere un passo avanti verso la grande utilità degli smartphone in ogni operazione quotidiana. Introducendo questa possibilità all’interno di una funzione che di certo ha fatto storia, non è altro che sintomo di maturità per il sistema operativo Android. Chiaramente si saprà di più durante le prossime settimane.