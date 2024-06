TIM è SUPER: ecco le 3 offerte Power più amate fino a 300 GB

Cosa succede ogni volta che un gestore come TIM riesce a mettere le cose in chiaro senza troppi problemi? Gli altri provider non possono fare altro che perdere utenti. L’azienda italiana è diventata ancora una volta la più seguita in assoluto grazie alle sue offerte mobili. Queste, piene di giga, minuti e messaggi, hanno anche dei prezzi molto allettanti.

All’interno delle nuove offerte di TIM c’è il meglio e vale solo per pochi. A poter sottoscrivere infatti le nuove Power non possono essere tutti gli utenti ma una serie di persone che provengono da determinati gestori. In questo modo l’azienda intende attaccare diverse realtà che stanno dominando da tempo nel mondo della telefonia mobile italiana.

TIM ha lanciato le sue nuove Power: eccole tutte e tre

Con tutte queste nuove offerte esclusive, TIM vuole dominare e probabilmente ci riuscirà anche questa volta. L’azienda mette in campo le sue Power, fatte tutte di minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS. È proprio questo il comune denominatore, ma andando di promo in promo, ci sono le differenze.

Secondo quanto riportato infatti la Power Special gode di ben 300 giga in 5G per un prezzo di 9,99 € al mese. Passando alle altre due soluzioni, i vantaggi sono sempre uguali ma con qualche contenuto mancante. Oltre ai minuti e agli SMS uguali, ecco nella prima 150 giga in 4G e nella seconda 200 giga in 4G. La prima costa 6,99 € al mese mese mentre la seconda arriva a 7,99 € al mese per tutti.

Oltre ad aver proposto delle offerte straordinarie, TIM mette a disposizione del suo pubblico una grande opportunità: solo il primo mese infatti avrà il prezzo in tutti e tre i casi di zero euro. A poter scegliere proposte del genere sono però solo coloro che provengono da Iliad o da uno dei tanti gestori virtuali presenti sul territorio.