Samsung ha presentato tre nuovi sensori fotografici appartenenti alla famiglia ISOCELL: il primo è HP9 da 200 MP, pensato espressamente per telefoto, poi abbiamo GNJ da 50 MP ma più o meno stesse dimensioni fisiche del precedente e infine JN5 sempre da 50 MP ma di dimensioni più contenute, l’obbiettivo a detta dell’azienda coreana è quello di ridurre le differenze papabili tra i sensori principali e quelli ausiliari.

Le caratteristiche

ISOCELL HP9

Il sensore ha formato 1/1.4″ e garantisce dei pixel con lato di 0,56 micrometri, stando a quanto detto da Samsung quest’ultimo ha una microlente molto più precisa nel dirottare la luce verso il filtro RGB, cosa che garantisce una migliore messa a fuoco, un miglior contrasto e dunque colori più brillanti rispetto a prima, in più abbiamo fino al 12% in più di sensibilità alla luce e fino al 10% in più di contrasto nell’autofocus.

Per Samsung il sensore da il meglio di se in condizioni di scarsa illuminazione, infatti il binning arriva a ben 16 pixel in uno, scalando la risoluzione a 12,5 megapixel, cosa che garantirà anche ritratti migliori grazie ad un effetto bokeh più convincente, la casa sudcoreana indica come impiego ottimale quello per le telefoto.

ISOCELL GNJ

Quest’ultimo è invece un sensore dual pixel con formato di 1/1,57” e pixel da 1 micrometro di lato, ognuno dei quali contiene ben due fotodiodi, cosa che consente al sensore di raggiungere una precisione nell’autofocus estremamente elevata, è presente anche un nuovo materiale antiriflesso che promette una migliore fedeltà cromatica si per le parti più luminose che per quelle più buie.

ISOCELL JN5

Per ultimo abbiamo un sensore con formato 1/2,76” con pixel da 0,64 micrometri di lato, il sensore è equipaggiato con tecnologie specifiche come: