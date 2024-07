Samsung Galaxy S24 è quasi REGALATO su Amazon: ecco quanto costa

Samsung Galaxy S24 è il top di gamma che tutti stavano aspettando, uno smartphone che fa del proprio meglio per piacere al pubblico, mettendo subito a disposizione una lunga serie di prestazioni e specifiche tecniche di altissimo livello, tra cui ovviamente troviamo il bellissimo display da 6,2 pollici di diagonale, un Super AMOLED 2X con risoluzione massima in FullHD+.

Il processore è un Samsung Exynos 2400, accoppiato con GPU Xclipse 940, ed anche 8GB di RAM e 512GB di memoria interna (che non risulta essere espandibile). Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è sicuramente il comparto fotografico, rappresentato da 3 sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, seguito poi da un secondario ultragrandangolare da 12 megapixel, ed uno zoom ottico 3X da 10 megapixel, il tutto con stabilizzatore ottico integrato ed anche la possibilità di registrare video in 8K. Anteriormente è stato posizionato un sensore da 12 megapixel, con apertura F2.2 di ottima qualità generale.

Samsung Galaxy S24: che occasione speciale su Amazon

Samsung Galaxy S24 è lo smartphone top di gamma che tanti utenti vogliono acquistare, un prodotto che ha un prezzo consigliato di circa 989 euro, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di scontare del 23%, così da poter arrivare a spendere solamente 759 euro, ed approfittare di una riduzione di 230 euro. Lo potete acquistare qui.

Le dimensioni del prodotto sono decisamente inferiori rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere nell’ultimo periodo, infatti raggiungono 147 x 70,6 x 7,6 millimetri, per un peso di 167 grammi. Come era lecito immaginarsi, il dispositivo è completamente impermeabile, così da poterlo utilizzare senza problemi anche sotto l’acqua, ma per un tempo massimo di 30 minuti. La batteria è un componente da 4000mAh, che riesce a soddisfare le aspettative degli utenti, sebbene l’autonomia potesse risultare migliore.