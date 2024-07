WhatsApp: questo messaggio svuota i conti correnti degli utenti

Una truffa svuota conto corrente sta sfruttando WhatsApp per diffondersi e raggiungere tutti gli utenti anche in Italia

L’applicazione di messaggistica più utilizzata senza alcun dubbio in tutto il mondo e WhatsApp, la piattaforma tinte verdi vanta infatti un bacino agli utenti a dir poco assoluto che ogni giorno continua ad aumentare senza dare segni di arresto, tutto ciò visto da un determinato punto di vista può risultare pericoloso, WhatsApp è infatti un ottimo canale di comunicazione che consente ai truffatori di raggiungere un elevato numero di vittime potenziali di truffa.

Effettivamente, il business delle truffe online negli ultimi anni ha goduto di grande espansione e WhatsApp ora rappresenta l’ultima frontiera per attaccare gli utenti del web ignari e indifesi, basta infatti un banale messaggio per riuscire ad avviare meccanismi ben ingegnati che portano poi alla perdita di dati sensibili, come i codici di accesso bancari o le password degli account social.

Proprio recentemente in Italia è subentrata una nuova truffa che ribadisce esattamente tali concetti, si tratta infatti di un messaggio tramite WhatsApp che porta poi ad un vero e proprio attacco mirato a ottenere le informazioni della vittima.

Truffa via WhatsApp

La truffa in questione esordisce tramite tramite un messaggio WhatsApp da un utente sconosciuto e con un prefisso decisamente poco comune che recita semplicemente “ciao”, in caso di risposta però vi arriveranno molti più messaggi che vi invitano a seguire delle istruzioni con la promessa di ottenere facili guadagni in breve tempo, tali istruzioni però porteranno a guadagnare solo ed unicamente i truffatori dal momento che con l’inganno indurranno la vittima a far trapelare i propri dati sensibili inerenti il proprio conto corrente.

Il consiglio migliore per non cascare in questa tipologia di truffa è molto semplice, non date retta al messaggio è bloccata immediatamente il contatto che ve lo ha mandato, avere occhio scettico e importante e necessario dal momento che spesso sono i dettagli a fare la differenza.