DJI Mini 3: l’offerta AMAZON è assurda

DJI Mini 3 è per lunghi tratti il miglior drone per rapporto qualità/prezzo, un prodotto che riesce perfettamente ad insinuarsi in un mercato divenuto con il tempo sempre più ricco ed intriso di prodotti dalle prestazioni al top, come ad esempio proprio i droni della stessa DJI.

Il modello in questione è di relative piccole dimensioni, infatti rientra sotto i 250 grammi, così da garantire al consumatore la possibilità di utilizzarlo anche senza un patentino, sebbene sia necessario registrarlo e sottostare a tutte le regole del caso. La registrazione video raggiunge ugualmente il 4K HDR con una autonomia complessiva di volo di circa 38 minuti, con supporto a riprese verticali native e funzioni intelligenti, che permettono il volo e la navigazione anche senza l’ausilio del joystick stesso.

DJI Mini 3: sconto assurdo su Amazon

La promozione applicata direttamente sull’acquisto di DJI Mini 3 rappresenta la soluzione migliore su cui gli utenti possono fare affidamento, almeno al momento attuale. Il suo valore di listino è di 639 euro, con lo sconto di circa 40 euro sul suddetto prezzo, l’utente si ritrova a dover investire una cifra estremamente ridotta, pari a soli 601,12 euro. La spedizione, come sempre del resto, viene gestita da Amazon con consegna a domicilio entro pochi giorni dalla ricezione dell’ordine. Per i dettagli premete qui.

All’interno della confezione sarà possibile trovare il classico radiocomando, chiamato DJI RC, di ultima generazione, con il quale è possibile controllare il dispositivo senza l’ausilio dello smartphone, infatti, a differenza di ciò che siamo solitamente abituati a vedere, questi include direttamente il display a colori completamente touchscreen in alta definizione. Il drone è facilmente trasportabile ovunque si desideri, date le ridotte dimensioni, e la possibilità di ripiegarlo su sé stesso, così da poterlo tranquillamente inserire ad esempio all’interno di uno zaino.