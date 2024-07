Expert: PROMOZIONI da sogno nel FANTASTICO volantino

Avrai sentito parlare sicuramente di Expert nelle pubblicità che girano in radio, in TV e online. Non è un caso se sono considerati i negozi esperti di convenienza! Le promozioni nel volantino Expert hanno sempre prezzi folli e assurdamente ribassati grazie agli sconti pazzeschi applicati su di esse. Acquista una nuova televisione o compra finalmente il tablet che desideravi da tempo realizzando i tuoi sogni e risparmiando. Sarà difficile trovare altre offerte che siano ugualmente stracciate.

Una delle cose più comode di Expert è che puoi non soltanto acquistare andando in un negozio, guardando ogni singolo prodotto e offerta tecnologica da vicino, ma anche sfruttando il suo sito web per poter ricevere i device a casa tua. i volantini Expert hanno sempre una data di scadenza e propongono spesso prodotti differenti per darti continuamente occasioni uniche e inimitabili. Sbrigati a prendere una decisione e a spogliare le immagini che trovi proprio qui sotto per scoprire quante offerte ci siano al momento per te.

Expert scotta con le su promo del BLack Friday Estivo

Compra una nuova fantastica e iper tech TV da Expert con il suo Black Friday d’estate. Scegli la magnifica e dettagliatissima Samsung con tecnologia OLED da ben 55″, ora disponibile al costo super tracciato di appena 1099 euro oppure opta per un altro modello come la smart tv Hisense da 65″ in esclusiva al prezzo sensazionale ed unico di 449 euro.

Tra le imperdibilissime offerte del volantino Expert ci sono anche smartphone eccezionali e fantastici come il Samsung A35 al costo di soltanto 299,90 euro. C’è anche il modello Realme 12 Pro 5G al prezzo da urlo di appena 369,90 euro e il dispositivo Oppo A79 solo per ora scontatissimo a soltanto 199,90 euro. Gli appassionati di gaming non possono perdere assolutamente le promo sui laptop da gaming. L’Acer – Notebook Predator Helios Neo 16, ad esempio, avente una favolosa tastiera retroilluminata è acquistabile a soltanto 1799 euro. Vai proprio ora Expert, acquista subito da qui i dispositivi che preferisci del Black Friday estivo!

