Apple MacBook Air è il notebook che da molti viene considerato come la giusta via di mezzo per avvicinarsi al mondo dei MacBook, riuscendo ugualmente a godere di prestazioni che vadano ben oltre gli altri notebook presenti sul mercato, ma senza raggiungere l’eccellenza dei MacBook Pro.

Il modello attualmente in promozione su Amazon prevede una diagonale di schermo di 15 pollici, più che bilanciata ed adatta per la maggior parte delle situazioni, tecnologia Liquid Retina ad alta risoluzione, che viene impreziosita da due aspetti: prima di tutto il processore di nuova generazione, chip M3, affiancato a sua volta da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon gratis che potete avere solo oggi in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale, con le migliori offerte ed i prezzi più bassi ad attendervi.

Apple MacBook Air: lo sconto di 200 euro è pazzo

E’ chiaro che per acquistare un dispositivo di casa Apple sia necessario un investimento abbastanza importante, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di poter avere un MacBook Ari pagandolo così poco. Il valore di listino della versione di cui vi stiamo parlando nell’articolo è di 1649 euro, la promozione disponibile su Amazon prevede uno sconto di 200 euro, in questo modo si andranno a spendere solamente 1449 euro, sempre con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

Il design è il classico e caratteristico dei MacBook di Apple, con colorazione grigio siderale, molto bella da vedere e da toccare, essendo il case realizzato in metallo, atto a conferire grande eleganza al prodotto stesso. Nella parte anteriore, oltre a cornici estremamente sottili, spicca la presenza di una fotocamera da 1080p, soluzione che permette così di realizzare scatti fotografici di ottimo livello, con registrazione video per le conferenze che supera le aspettative dei consumatori.