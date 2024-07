Kena Mobile: ecco le super promo di Luglio

Scegliere una promozione adatta alle nostre necessità e senza alcun dubbio importante e necessario quando decidiamo di sottoscrivere un nuovo numero di telefono, ovviamente gli operatori telefonici cercano di facilitarci nella scelta offrendo un catalogo di promozioni variegato e ricco di possibilità, il tutto in virtù del periodo che ci troviamo a vivere con promo dedicate a seconda del momento.

Ora che l’estate si avvicina, i vari operatori telefonici si sono messi in moto e stanno aggiornando i propri cataloghi con offerte dedicate a chi desidera andare in vacanza e che dunque garantiscono tantissimi giga di navigazione Internet a prezzi molto competitivi, con gli operatori virtuali che si stanno prestando ad attivare la navigazione 5G divenuta ormai pallino di molti.

Kena Mobile per l’occasione ha deciso di lanciare una nuova promozione che ribadisce perfettamente il concetto, nome in codice promo Rush 130, scopriamo insieme cosa offre.

Tanti giga ad un costo al top

La promozione in questione offre 230 GB di traffico dati in 4G, di cui 7,5 sono abilitati alla navigazione in roaming all’estero all’interno dell’Unione Europea, poi abbiamo minuti limitati verso tutti i numeri nazionali e infine 200 SMS, come se non bastasse a rendere il tutto decisamente più allettante, abbiamo che il primo mese è gratuito e offerto da Kena, il costo da corrispondere è di 6,99 € al mese a patto però di attivare il servizio di ricarica automatica, altrimenti il traffico dati verrà ridotto a 130 GB disponibili al mese.

I punti di forza di questa promozione sono senza alcun dubbio il prezzo, il numero di giga aumentato con l’attivazione della ricarica automatica e il primo mese di rinnovo gratuito, se siete interessati correte subito sulla pagina web di Kena per attivare la promo nell’apposita sezione dedicata, quest’ultima è disponibile sia per i nuovi clienti sia per coloro che effettuano la portabilità da specifici operatori telefonici.