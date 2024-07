Un recente aggiornamento opzionale per Windows 11 si è rivelato particolarmente problematico. Quest’ultimo, denominato KB5039302, è stato diffuso la scorsa settimana. Eppure, dopo appena qualche giorno è stato subito ritirato. Microsoft, dopo diversi feed negativi dagli utenti, ha deciso di sospenderne la distribuzione.

Windows Latest ha riportato che molti utenti che hanno installato l’aggiornamento sono stati colpiti da un grave bug. Quest’ultimo provoca riavvii improvvisi e continui dei computer. Tale problema, noto come “reboot loop“, è stato segnalato da numerosi individui su vari forum e sulla pagina di supporto ufficiale di Microsoft.

Windows 11 colpito da un grave bug

Microsoft ha riconosciuto il problema. Inoltre, ha aggiornato la documentazione di supporto relativa all’aggiornamento. L’azienda ha dichiarato che il bug interessa solo alcune configurazioni hardware specifiche. Non sono però stati forniti dettagli precisi su quali siano tali configurazioni. In ogni caso, in un documento di supporto aggiornamento, Microsoft ha riconosciuto il problema sui dispositivi Windows 11. Inoltre, ha invitato gli utenti a procedere con operazioni di ripristino. In questo modo è possibile tornare ad un uso normale.

Microsoft, come anticipato, ha sospeso la distribuzione dell’aggiornamento. Quest’ultimo, dunque, non è più disponibile né in rete né tramite Windows Update. Nel frattempo, il team di sviluppo sta lavorando per risolvere il problema. Al momento, non sono state rilasciate tempistiche precise. Dunque, non è ancora noto quando arriverà la versione corretta su Windows 11.

Tale situazione evidenzia le sfide che le grandi aziende tecnologiche affrontano. Nello specifico quest’ultime riguardano il rilascio di aggiornamenti software. Nonostante i rigorosi test pre–rilascio, problemi imprevisti possono sempre emergere. Per gli utenti colpiti dal bug, la frustrazione è comprensibile. L’intervento tempestivo di Microsoft è però rassicurante. In questo modo, l’azienda ha impedito il diffondersi di ulteriori problemi mentre lavora alla risoluzione definitiva del bug. Inoltre, ha dichiarato che rilascerà una versione rivisitata non appena la problematica sarà risolta.