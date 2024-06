A partire dal 1° luglio 2024, WhatsApp non sarà più compatibile con una serie di versioni di smartphone. L’ ultimo aggiornamento dell’app ha introdotto infatti nuove esigenze tecniche che i telefoni più datati non possono soddisfare. Questa decisione segue un trend di innovazioni continue. Assolutamente necessarie per mantenere alti i livelli di sicurezza e di efficienza dell’app. Ma che inevitabilmente lascia indietro i dispositivi più vecchi.

Le ragioni dietro l’addio di WhatsApp su vecchi cellulari

Il motivo principale per cui WhatsApp cesserà di funzionare su questi telefoni è legato all’aumento dei requisiti tecnici e di software. Necessari per supportare le nuove funzioni aggiunte. Le versioni più datate dei sistemi operativi su cui girano tali smartphone non sono più in grado di sostenere le esigenze dell’app aggiornata. Di conseguenza, per poter continuare a utilizzarla, sarà necessario passare a device mobili più attuali.

Per chi non desidera acquistare un nuovo cellulare esiste però un’alternativa. Ovvero utilizzare WhatsAppWeb. Questa versione può essere utilizzata attraverso qualsiasi browser. Come Chrome, Firefox, Opera o Edge e senza necessità di installare nulla. Ovviamente tale soluzione richiede comunque che il telefono su cui è registrato l’account sia acceso e connesso a internet.

Gli smartphone che non saranno inclusi

Tra i modelli che verranno esclusi dall’uso della piattaforma troviamo alcuni iPhone come l’iPhoneSE, il 5, il 6 e il 6s Plus. Anche vari modelli di Samsung saranno interessati. Tra cui il GalaxyS3 Mini, GalaxyX Cover

2 e il Trend Lite. Gli utenti di dispositivi LG, invece, dovranno dire addio alla piattaforma se possiedono un Optimus L3 II Dual, OptimusL5Dual, un L7Dual, un OptimusF3Q, un L2 II o F6. Altri smartphone inclusi nella lista nera sono l’Alcatel Go Flip 2, ZTE Grand S Flex, ZTEGrand Memo e Sony Xperia M. Insomma per tutti questi telefoni, il 1° luglio segnerà la fine definitiva del supporto dell’ app. Insomma, l’evoluzione della tecnologia comporta inevitabilmente che gli smartphone più datati diventino obsoleti.