WhatsApp è alle prese con un aggiornamento davvero molto importante, che migliorerà di gran lunga la qualità delle chat della piattaforma.

L’app di Meta è solita effettuare degli aggiornamenti ciclici in modo da cercare di rendere l’esperienza dell’utente sulla piattaforma sempre più interessante e stimolante.

Il segreto della riuscita di una buona applicazione è infatti proprio questo, il sapersi rimodernare ed effettuare dei restyling sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale per attrarre sempre più utenti.

In questo WhatsApp è davvero un maestro, in quanto ogni anno esegue degli aggiornamenti in grado di incantare gli utenti.

Ad esempio, proprio in questi giorni si è parlato dell’upgrade di WhatsApp sull’aggiornamento che riguarda la qualità di condivisione dei contenuti multimediali. Infatti adesso sulla piattaforma sarà possibile scegliere di inviare foto e video in alta qualità in modo standard, senza dover selezionare singolarmente per ogni contenuto.

Ma le novità di WhatsApp non sono certo venire qui, e tra le più importanti in arrivo c’è proprio il supporto agli sticker Lottie.

WhatsApp: come cambieranno gli sticker con il nuovo aggiornamento?

Gli sticker Lottie sono degli adesivi che si basano sul formato di animazione Lottie, hce garantisce delle animazioni fluide e molto dettagliate.

Il supporto agli sticker Lottie su WhatsApp permetterà agli utenti di creare degli adesivi più interattivi e reali, alzando di molto la qualità sulle chat.

Questo nuovo modo di creare degli sticker arriverà a breve su tutti i dispositivi, sia iOS che Android, anche se per un primo momento l’unico pacchetto di adesivi disponibile sarà “I’m just a girl” creato da BUCK.

Già da questa manciata di adesivi si potrà notare la netta differenza rispetto agli altri, e in futuro si potrà sicuramente avere la possibilità di crearne degli altri personalizzati, migliorando sempre più la qualità dello scambio di messaggi su WhatsApp.