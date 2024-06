L’ultimo SUV del marchio parte del Gruppo Stellantis, si prepara al debutto. Si tratta della nuova Opel Frontera. La nuova auto ha diversi dettagli innovativi. La lunghezza del SUV è di 4,38metri, perfetto per chi cerca un veicolo versatile adatto alla guida urbana ed anche ai viaggi su strade più lunghe. Punto di forza è la sua flessibilità interna. Il bagagliaio offre una capienza di 460 litri. È possibile espanderlo fino a 1.600litri abbattendo i sedili posteriori. Tale versatilità lo rende perfetto per famiglie numerose o per chi necessita di spazio extra per bagagli e attrezzature.

I principali dettagli della nuova Opel Frontera

Saranno disponibili opzioni ibride ed elettriche. La scelta si adatta alle esigenze del mercato. Gli utenti cercano per le proprie auto, alte prestazioni energetiche e ridotte emissioni. Nella versione ibrida, la Frontera è dotata di un powertrain che combina un motore a tre cilindri da 1,2litri con uno elettrico da 21kW (29CV). Il sistema così costituito offre due livelli di potenza. Uno da 100 CV e l’altro da 136CV.

Per coloro che preferiscono l’opzione elettrica, la Opel offre un motore da 84kW (113 CV). La batteria sarà da 44kWh. Quest’ultimo offre un’autonomia di 306km secondo il ciclo WLTP.

Dal punto di vista dell’allestimento, la Opel Frontera è proposta in due versioni principali. La base, denominata semplicemente Frontera, e la top di gamma, GS. La prima offre già una dotazione completa. Comprende cerchi in acciaio da 16pollici e fari anteriori a LED. L’infotainment avanzato ha uno schermo da 10pollici. Inoltre, è disponibile una serie di sistemi di assistenza alla guida. Tra cui il cruise control adattivo e il lane keep assist. La versione GS, invece, aggiunge ulteriori comfort e tecnologie di sicurezza. Tra cui cerchi in lega da 17pollici, climatizzatore automatico, e un sistema di ricarica wireless per dispositivi mobili.

Sul fronte dei prezzi, la Opel Frontera si posiziona competitivamente nel mercato dei SUV compatti. Il suo prezzo di partenza sarà all’incirca 24.500 euro per la versione Hybrid da 100 CV.