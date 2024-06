Lidl è versatilità, convenienza assoluta, affidabilità concentrate in un unico store eccezionale. C’è chi crede che sia un market com’è un altro e che non possegga nulla di diverso ma non è così! La Lidl mette a tua disposizione prodotti che vanno dai brand famosi a quelli meno conosciuti ma ugualmente eccezionali a costi superbi. Risparmia come mai hai fatto prima facendo la spesa e porta a casa alimenti, dispositivi e tanto altro.

I reparti Lidl sono infiniti e trovi prodotti alimentari di ogni categoria possibile, anche adatti ad allergie ed intolleranze. Quelli che ti consigliamo sono proprio a marchio Lidl, riconoscibili solitamente attraverso un bollino con il logo sul retro. Trovi solo i soliti prodotti per casa o per te di un qualsiasi supermercato? Assolutamente no! La Lidl propone anche device tech per la tua casa di piccole dimensioni in Offerta e dispositivi per il fai da te a prezzi incredibili.

LIDL batte tutti gli store più grandi con i suoi prodotti tech in sconto

Da Lidl ti aspettano dispositivi eccezionali per la tua casa a prezzi bassissimi. Acquista subito l’Aspirapolvere lavapavimenti ricaricabile a soli 99,00 euro ed avrai una casa sempre brillante. Scegli altrimenti il modello senza sacchetto ad appena 59,00 euro o anche il Pulitore portatile per la tappezzeria al prezzo eccezionalmente economico di appena 89,00 euro. Non perdere l’utilissimo pacco di batterie Philips da 52 pezzi al costo estremamente conveniente di 12,99 euro!

La Lidl nel volantino ha altri pezzi forti ad aspettarti, ma prima di arrivare ai prodotti che proprio non dovresti farti scappare ti segnaliamo altre fantastiche offerte. Negli store trovi infatti anche una Stazione meteorologica radiocomandata al prezzo stracciatissimo di appena 9,99 euro e la bilancia pesapersone diagnostica in due colorazioni alla bellezza di 9,99 euro. Ma veniamo a noi. Per te la Lidl ha in promo il meraviglioso ventilatore senza pale da terra con diversi livelli di velocità e luci a led a 49,00 euro! Scegli anche il modello leggermente più piccolo in diversi colori a 19,99 euro e porta aria fresca nella tua casa. Scopri tutte le meravigliose promo Lidl sul sito ufficiale andando su questo preciso link.