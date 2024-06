Toyota e Lexus hanno annunciato un nuovo richiamo che interessa 145.000 veicoli venduti negli Stati Uniti. Ciò a causa di problemi legati agli airbag laterali. Tutto ciò arriva in un momento in cui il Gruppo Stellantis sta già affrontando il più grande richiamo della sua storia. Una situazione che sta coinvolgendo circa 600.000 automobili. Tra Citroen C3 e DS3 per potenziali difetti agli airbagTakata. Anche Takata è fallita, la questione della sicurezza degli airbag continua a tormentare l’industria automobilistica.

Un’industria in allerta: la questione degli airbag difettosi di Toyota e altri

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha segnalato che gli airbag laterali di alcuni modelli potrebbero non funzionare correttamente in caso di incidente. Questo difetto riguarda modelli recenti come il ToyotaGrand Highlander e il GrandHighlander Hybrid. Oltre alle Lexus TX350, TX500Hybrid e TX550Hybrid+.

Nonostante il problema sembri meno grave rispetto ai pericolosi “cuscini salvavita esplosivi” di Citroen e DS Automobiles, Toyota ha già avviato le procedure per risolvere il difetto. Garantendo così la massima sicurezza degli occupanti.

Come già ribadito, per i veicoli Toyota e Lexus coinvolti, il problema specifico riguarda gli airbag laterali. I quali potrebbero non attivarsi correttamente in caso di collisione, compromettendo la sicurezza dei passeggeri. La NHTSA ha dunque evidenziato l’importanza di affrontare tempestivamente questi difetti. La casa automobilistica ha così risposto rapidamente. Lavorando a stretto contatto con i concessionari e i proprietari delle vetture. Al fine di garantire che le riparazioni necessarie siano effettuate il più rapidamente possibile.

In confronto, la situazione di Stellantis è particolarmente preoccupante. Ciò perché gli elementi difettosi possono essere particolarmente pericolosi. I possessori di tali vetture sono infatti stati avvisati di non guidare. Almeno fino a quando tutto non sarà riparato. Tutto ciò mette in evidenza l’importanza di un monitoraggio continuo e rigoroso della qualità dei componenti di sicurezza nei veicoli. L’industria automobilistica deve cercare di essere sempre vigile. Così da garantire la sicurezza dei propri clienti, affrontando rapidamente qualsiasi difetto riscontrato.