In questi ultimi anni sono spuntati sul territorio italiano davvero tantissimi nuovi operatori telefonici virtuali. Questi sono riusciti a portare una ventata d’aria fresca in questo settore, grazie a delle offerte mobile davvero convenienti e con tanto da offrire. Uno di questi è l’operatore telefonico virtuale Ops Mobile. Quest’ultimo ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte con tantissime novità di rilievo. In particolare, l’operatore ha reso disponibili due nuove offerte. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Ops Mobile, l’operatore virtuale propone due nuove offerte mobile sensazionali

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Ops Mobile ha aggiornato il suo catalogo con due nuove offerte convenienti. In particolare, si tratta delle offerte di rete mobile denominate Ops Smart 75 + 100 GB Extra e Ops Special 150 + 150 GB Extra. Come suggerito dal nome, entrambe le offerte arrivano ad includere ogni mese una enorme quantità di traffico dati per navigare in tranquillità.

La prima di queste offerte, in particolare, include ogni mese fino a 175 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 75 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere per questa offerta è di 7,50 euro al mese. La seconda di queste offerte è ancora più interessante.

Nello specifico, la seconda offerta arriva ad includere addirittura fino a 300 GB di traffico dati. Nel bundle dell’offerta sono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti e fino a 100 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,99 euro al mese. Entrambe le nuove offerte proposte dall’operatore sono però rivolte soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Non saranno quindi attivabili da chi attiva un nuovo numero o da chi è già cliente dell’operatore.