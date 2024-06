Iliad: arrivano nuove offerte ma resta la migliore da 250 giga in 5G

Secondo quanto riportato, Iliad starebbe dando una grande impronta al mercato della telefonia mobile ultimamente siccome le offerte mobili in continuo ricambio non fanno altro che interessare gran parte del pubblico.

Anche gli utenti che prima proprio non volevano saperne di questo gestore, ora si stanno accingendo a valutarne le promozioni. Queste sono disponibili con prezzi che valgono per sempre con ottime soluzioni.

Iliad: queste offerte disponibili sono stratosferiche, tornano le vecchie Giga

Sul sito ufficiale si parte fin da subito con una vecchia proposta, ovvero quella Giga 180 che tutti conoscono e che amano. Al suo interno ci sono le migliori opportunità, fatte soprattutto di minuti, messaggi e giga. Con un prezzo di soli 9,99 € al mese infatti è possibile portarsi a casa 180 giga in 5G con minuti e messaggi senza limiti verso tutti.

A seguire ecco un altro esemplare della stessa gamma, questa volta con il nome di Giga 120. Anche qui ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti ma questa volta con 120 giga in 4G ed è per questo che il prezzo cala a 7,99 € mensili per sempre. Come nel caso dell’offerta precedente, il costo di attivazione equivale a 9,99 € solo la prima volta.

Si chiude con una proposta che già durante le scorse settimane è stata una delle più sottoscritte di sempre: la Flash 250. Al suo interno ci sono le migliori migliori soluzioni siccome oltre a minuti ed SMS illimitati verso chiunque ci sono 250 giga in 5G. Il prezzo leggermente sale rispetto alle altre, in quanto la promo costa 11,99 € al mese per sempre. Iliad come al solito non impone alcun tipo di restrizione: tutti possono sottoscrivere le sue offerte e non c’è bisogno di provenire da alcuni gestori in particolare. Si trova tutto sul sito ufficiale e bisogna ricordare che le offerte, una volta sottoscritte con un prezzo, lo portano avanti per sempre.